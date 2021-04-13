中光電遞延訂單出貨 Q2影像產品看增2成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 首季雖受缺料、航班貨運問題影響，營收仍站穩百億元大關，展望後市，中光電表示，第 2 季在宅經濟動能、遞延訂單帶動下，出貨量可望較首季成長逾 2 成。

中光電 3 月在工作天數增加、需求回溫下，兩大產品線營收、出貨均有顯著成長，其中，影像產品在家庭劇院、商用機種出貨增加推升下，出貨量達 9.5 萬台、月增 56%，節能產品則持續受惠電視、顯示器、筆電機種成長，出貨量達 457.5 萬片 / 台、月增 23%。

中光電表示，由於 3 月季底基期較高，加上缺料導致出貨遞延，預期 4 月影像產品出貨量將減少，節能產品同樣受面板零組件缺料影響，出貨量估持平 3 月，不過在宅經濟、運動賽事需求增加、工程機種回溫下，預期第 2 季整體影像產品出貨量可望季增約 2 成。

中光電 3 月營收達 38.63 億元，月增 34.7%、年增 20.6%，累計今年首季營收達 100.23 億元，季減 12.8%、年增 19.8%。

中光電 4 月 27 日也將召開線上法說會，預期將公布首季財報、未來營運展望，而中光電今年持續擴充中國吳江、越南兩地產能，支應電視、筆電需求，相關產能進度也是法說關注焦點。