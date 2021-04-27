〈文曄法說〉產品組合優化 Q1獲利年增145% 每股賺1.92元創高

亞太半導體通路二哥文曄 (3036-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠產品組合優化，毛利率達 3.55%，創 7 季來新高，加上營收規模不斷擴張，推升第一季稅後純益達 15.1 億元，季增 22%，年增 145%，每股稅後純益 1.92 元，創歷史新高。

文曄第一季營收 976.46 億元，季減 10%，年增 26%，毛利率 3.55%，季增 0.77 個百分點，年增 0.35 個百分點，營益率 2.06%，季增 0.62 個百分點，年增 0.57 個百分點，稅後純益 15.1 億元，季增 22%，年增 145%，每股稅後純益 1.92 元。

文曄第一季由於手機拉貨旺季已過，通訊類營收季減 27%，比重從 57.5% 下滑至 46.8%，其他應用包括電腦及周邊、消費性、工業與儀器以及汽車電子等業績則持續上升，帶動整體產品組合優化，毛利率也達 3.55%，改寫 7 季來新猷。

文曄第一季交貨地仍以中國為主，比重達 80.5%，台灣、韓國、中南亞與印度則分別為 6.9%、2.9% 與 8.2%，若從絕對金額來看，僅中國較上季衰退，其他地區均呈現成長態勢，增幅則以東南亞與印度最高，達 36%。