泰福-KY兩項生物相似藥上市後 拚毛利率70%以上

泰福 - KY(6541-TW) 今 (27) 日召開法說會，外界關注旗下兩項生物相似藥未來銷售策略，執行長陳林正表示，預計兩項藥品今、明年上市後，初步規劃先拿下非主流銷售區域市占率，儘管定價將較市面藥品低，但毛利率仍有望維持 70% 以上。

泰福旗下兩款生物相似藥分別為治療嗜中性白血球減少症的生物相似藥 TX01，與治療乳癌生物相似藥 TX05。陳林正指出，目前兩款生物相似藥正在申請藥證，未來兩項藥物於美國上市後，不會與既有藥廠競爭，會先布局非主流地區、穩固市占率。

價格方面，陳林正表示，旗下生物相似藥啟動銷售後，在該領域並非為領先上市藥品，也不會採殺價策略，藉此減少降價壓力，預期旗下藥品定價會比市面上便宜 10-15%，但毛利率仍可維持 70-75% 以上。

泰福旗下首個生物相似藥 TX01，目前進入藥證審查程序，陳林正指出，除三周前有得到美國 FDA 藥證補充意見外，查廠日期需等對方通知，預計 5 月 20 日有望取得明確消息。

TX01 未來銷售策略部分，陳林正說，已與美國三大通路商簽約合作，鋪貨率占全美市場至少 90%，涵蓋全美 70% 醫院與 55% 專科醫生，並拿下美國全州 3 分之 2 的銷售執照，其餘各州銷售執照則需待藥證到手。

泰福開發的乳癌生物相似藥 TX05，已順利完成三期臨床試驗順利解盲，與美國 FDA 進行上市藥證前會議並取得正面回饋，目前正持續準備藥證所需資料，預計 7 月提出正式藥證申請。

陳林正持續看好美國生物相似藥銷售市場，其中，嗜中性白血球減少症與乳癌生物相似藥，僅各占整體市場的 57%，光是美國市場規模就超過 60 億元，泰福藥品進入市場後，仍有成長空間。