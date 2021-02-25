拜登強化國內藥品供應鏈 泰福-KY、美德醫等台廠受惠

美國總統拜登 24 日簽署行政命令，針對半導體晶片、大容量電動車電池、稀土和藥品等展開審查，藉此提高國內產量，台生技廠中，生物相似藥廠泰福 - KY(6541-TW)、特殊學名藥廠易威 (1799-TW)、熔噴不織布廠敏成 (4431-TE)、美德醫 - DR(9103-TW) 已在美國設立產線，可望直接受惠。

泰福指出，新冠肺炎疫情後，美國政府對於醫療藥品在地化策略越來越積極，包括過去川普在任時，曾頒布行政命令只購買美國製造的藥品，並提出優渥條件吸引藥廠鮭魚返鄉；甫上任的美國總統拜登認為，疫情初期導致個人醫療用品短缺，是促成行政命令原因之一。

泰福表示，美國政府要求只能採購美國製造藥品的單位，包括國防部、衛生及公共服務部、退伍軍人事務部等機構，據統計，美國防部及退伍軍人事務部，光是 2019 年採購藥品花費就達 125 億美元 (約新台幣 3475 億元)。

泰福採台灣進行產品研發、美國製造生產策略，其中，治療乳癌的生物相似藥 TX05 已順利解盲，預計下季向美國 FDA 提出藥證申請，該藥品競爭對手分別為 Mylan/Biocon 及 Teva/Celltrion，不過製造商在歐洲、亞洲等地。

泰福另一款生物相似藥 TX01，目標今年第 3 季上市，競爭廠商包括 Sandoz、Teva，不過兩家業者製造地都不在美國，因此美國為提升國內產量，可望提高泰福在美競爭力。

易威 2013 年併入美國專攻學名藥和新劑型新藥公司 Magnifica，旗下美國紐澤西州 TULEX 藥廠已在 2018 年完成擴建。易威至今已累計 7 張藥證，其中主力產品包括抗憂鬱症與治療出血藥物，其中抗憂鬱症藥物美國競爭對手少，加上美國政府與軍方要求藥品在地生產策略下，已接獲部分訂單，有望帶動今年營運達損平。

敏成與美德醫看準美國防疫商機，都已進軍美國建置生產線，其中美德醫在美設立子公司，並在北卡羅納州建置 3 條口罩生產線，月產能 1000 萬片；敏成則在美國南加州建置熔噴布廠，日產能最高 800 萬片，同時整合上下游產業供應鏈，建構個人防護裝備 (PPE) 合作夥伴。