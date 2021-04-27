國建與日本三井不動產合資在台開發住宅首案 在台南登場

國建 (2501-TW) 與日本三井不動產合資在台灣的住宅市場開發案首案，雙方合資成立金華置業地產公司，今 (27) 日在台南公開「UNi PARK」建案，基地規模達 2235 坪，建案總銷 60 億元； 雙方合資開發案，下個將聚焦新北市中和，開發的住宅案總銷估達 250 億元。

國建董事長張清櫆表示，國建一直都有獨到的選地哲學，本次台南「UNi PARK」建案與日本三井不動產集團合作，在 4 月初公開至今已有不錯銷售佳績，未來國建也將持續積極布局台南土地。

日本三井不動產集團自 2016 年從 MITSUI OUTLET PARK 林口展開台灣事業，接著 2018 年 MITSUI OUTLET PARK 台中港開幕，未來包含台南高鐵站旁的 OUTLET、台北南港和台中的 LaLaport 購物中心、飯店、住宅等事業亦將陸續展開，使台灣成為目前三井不動產集團海外投資事業的重要市場。

台灣三井不動產董事長下町一朗也期許，能將日本關於建築與環境和諧理念，與自然供養生息的想法，打造日式空間收納哲學，結合安平人文地域氣候，開啟國際住居的新視野。

國建與三井不動產雙方合資成立金華置業地產公司在台南推出的「UNi PARK」建案，基地在安平區，基地面積 2235 坪，規劃 3 棟地下 3 層，地上 23 樓住宅大樓，共 228 戶，約為 53-83 坪，平均開價每坪 35 萬元，總銷估 60 億元，由創意家行銷代銷。

國建與日本三井不動產雙方另合資成立板南置業開發公司，將在新北市中和開發大型的住宅案，中和建案緊鄰台北捷運環狀線中原站，基地約 5411 坪，國建和三井分別出資 51%、49%，估計未來總銷也達 250 億元。

國建目前在新北市積極布局，以換算每坪 171.2 萬元，總價 33.95 億元，取得二重疏洪道土地 1982.8 坪，創該重劃區歷來標售的住宅區次高價。