操盤手看台股：創新高的台股 積極投資者、穩健投資者該怎麼選？

昨日提到隨著月均量來到 4000 億，投資人要盡快適應行情的節奏；果然台股經過天量換手後，在權值股表態，電子、金融、傳產齊揚下，來到 17572 點，再創歷史新高！大量的出現是指數在相對高檔的正常現象，還能創高即代表資金對此價量關係還有一定的認同度，未到失控的地步。只是由於類股輪動迅速，漲多的股票震盪易加劇，仍要提防類股與個股的獲利賣壓。後續若以輪動模式，即有的類股上漲、有的類股修正，則指數的修正空間不大，只是步伐放緩；反之，若是賣壓一次性宣洩，則要留意指數漲多後的快速修正，當中的觀盤重點在於觀察電子、傳產、金融等族群之間，不能出現全面齊跌，否則會引動更多賣壓。

半導體的漲價效應未歇，今年 4 月起，包括晶圓代工、記憶體、IC 設計、封測等領域仍在持續漲價。昨日提及業界傳出 MCU 的盛群及松翰已開始全面停止接單，顯見缺貨漲價潮不僅影響的層面持續擴大，目前隨著晶圓代工及封測廠於第 2 季相繼漲價，相關 MCU 業者已表示第 3 季價格可能持續調漲，看好的義隆電、偉詮電、九齊等表現強勢。同於昨日所提，近期虛擬貨幣市場出現新項目─奇亞幣，由於奇亞幣有別於一般虛擬幣，其主要藉由未使用的儲存空間進行挖礦，因此硬碟容量越大，越有利挖礦，進而拉動了硬碟供應鏈及記憶體需求，也推升了相關族群股價轉強。由於資金通常具有「舊不如新」的特性，這次奇亞幣與先前的比特幣礦工採用工作量證明 (提供算力) 不同，而是採取時間與空間證明(提供儲存空間)，屬於新的題材，自然吸引了部分資金進駐，如硬碟的廣明、金寶、光洋科等，記憶體模組的威剛、宇瞻、十銓等近日股價強勢，後續重點在觀察奇亞幣概念股的擴散效應，是否有更多股票被納入後表現強勢。漲價概念股與奇亞幣概念股適合積極型投資人。

至於部分資金則是轉往評價偏低的電子股，如 IC 封測、IC 通路商等族群移動。所謂的評價偏低是指與 IC 設計動輒 30~40 倍以上的本益比，晶圓代工約略 25~30 倍本益比等相比，目前 IC 封測、IC 通路商的本益比普遍不到 20 倍，甚至不到 15 倍的族群，儘管這種本益比的差距與所屬產業的成長性與成熟度有關，但在絕對數字拉開之後，如日月光、南茂、力成等，也受到防禦型的資金青睞。這即是評價偏低效應。至於泛原物料股經過上周的洗盤後，由散裝航運、鋼鐵等率先反攻，後續觀察續航力道。評價偏低的電子與原物料股，適合穩健型投資人。

對於一個操盤手而言，不要讓媒體報導的新聞成為交易的唯一指引，要能管理在資訊上的需求，任何消息都要以股價的表現來檢驗，如奇亞幣即是一例，能夠走強就代表市場認同，要進一步重視。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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