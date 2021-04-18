擴展中高資產客群 數位帳戶搶推無上限大額優利存款

去 (2020) 年起由於疫情蔓延的推波助瀾，零接觸服務的需求加速推動數位金融的發展，金管會統計至去年 12 月之數位帳戶數已超過 646 萬戶，年增率達 90%。今年隨著純網銀的陸續開業掀起的鯰魚效應，數位帳戶大舉擴展高資產客群，不少家銀行紛紛推出無上限大額優利存款搶客。

為搶攻數位帳戶用戶，各銀行無不積極祭出各種優惠搶客，在目前低利的環境下，高利存款成為許多銀行的重點牛肉之一；過去，數位銀行在考量主攻年輕目標客群，並評估銀行成本的前提下，高利存款專案額度大多限制在新台幣 10 萬元至 50 萬元之間，然而隨著數位帳戶的普及，使用者預期將逐漸拓展到 40 歲以上或資金較為充裕的族群，因此也觀察到部分銀行開始因應推出大額存款優利方案以擴展客群，無論活存或定存專案，年利率皆達到 1%，且優惠存款額度上限從新台幣 300 萬元至 2 億元不等。

在大額高利定存方面，王道銀行至 6 月底前推出新台幣一年期年利率 1% 的定存專案，只要新台幣 3000 元即可開立定存，單筆定存額度上限高達兩億，且不限存款筆數，是目前起存門檻較低且優惠額度較高的方案，亦不限新舊戶或新舊資金皆可參與定存。

比較特別的是，王道銀行更針對參與此定存專案的消費者推出加碼現金回饋方案，只要參與此定存的消費者以王道銀行帳戶新綁定街口支付、Line Pay Money、橘子支付三者中的任一電子支付帳戶，或於王道銀行以新台幣兌換美元單筆達 100 美元以上，不需額外申請，即可獲得加碼現金回饋的機會，按往來資產總額增加金額，最高回饋新台幣 500 元。

凱基銀行於 4 月底前亦提供新台幣一年期年利率 1% 的定存專案，起存金額為新台幣 100 萬元，單一客戶最高承作金額限新台幣 500 萬元，且只限新戶及新資金才能享有優惠利率。甫開業的樂天純網銀同樣提供新台幣一年期定存年利率 1%，起存門檻為新台幣 1 萬元，單筆上限則只有 300 萬元。