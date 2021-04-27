〈台股盤中〉攻17630點新高後賣壓出籠回測平盤 估量逾5000億元

台股今 (27) 日在電傳多頭氣勢延續下，早盤股匯齊揚，盤中最高來到 17630 點，再創新高，但創高後獲利了解賣壓出籠，午盤前一度紅翻黑回測平盤，高低震盪逾百點，量能則再度擴大，今預估成交量約 5400 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今熄火，午盤前維持平盤下小幅震盪，股王大立光也在平盤遊走，反觀鴻海則扮演撐盤要角，漲幅逾 1%，聯發科早盤則一度攻上 1100 元，市值達到 1.74 兆元，再寫新高，不過午盤前不敵賣壓，回到平盤震盪。

盤面上強勢族群，面板漲價題材持續發酵，雙虎友達、群創續攻，群創更站上 30 元整數關卡，中小尺寸面板廠彩晶公告 3 月純益達 11.25 億元、年增 16.56 倍，單月每股純益達 0.37 元，今漲逾 7%，也激勵凌巨、TPK-KY、GIS-KY 表現同樣強勁。

另外，生技族群再度點火，中天、合一連袂攻上漲停，浩鼎、台微體、高端疫苗、松瑞藥、合世、永日漲幅超過半根停板；航運族族也續強，台航攻上漲停，陽明、中航、裕民、萬海漲幅超過 5%。

觀察整體大盤成交比重，電子族群成交比重仍不及 6 成，僅達約 52%，顯示近期資金類股輪動快速，匯市方面，新台幣續強，早盤一度觸及 27.852 元兌 1 美元，續創近 24 年新高。

法人認為，短期多頭格局不變，可留意近期財報、法說展望樂觀個股，但大盤指數創高後須慎防爆量回檔，加上五一連假到來，恐為股市增添不確定性，切勿貿然追高。