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【Wen姐筆記】17500開熱錢派對？主力別急割韭菜 520行情暖場

17500開熱錢派對? 主力別急割韭菜 520行情暖場。(圖：AFP)
17500開熱錢派對? 主力別急割韭菜 520行情暖場。(圖：AFP)

台股外資融資雙資聯手，果然射門 17500 點達陣! 加權指數昨日一舉衝上 17572.29 點，再改寫歷史新高，成交量 4733.06 億元。台股昨日電金傳聯手，新台幣匯率也升破 28 元大關，以 27.959 元作收，幫催外資熱錢進場! 台股 17500 點之上繼續開熱錢派對? 電子、航運、鋼鐵已形成「三角督」，只要主力別在此急著「割韭菜」，台股頗有為 520 行情暖場的意味。極短線強弱分界為 17445 點! 關鍵點位為 17520、17588 與 17666 點。

多方昨日仰攻 17500 點，如果要繼續得分，17445 點射門區不能失守，熱錢派對要續熱，17500 點必須守穩，17500 點兩端哨站為 17477 與 17520 點。如果權值股續攻，17555 可視為加油站，17600 點兩端哨站為 17582 與 17613 點， 17636 與 17666 二個觀測站，如能闖過，多頭將劍指挑戰 17800 點。17700 點兩端哨站為 17716 點，17800 點射門區為 17747 點，兩端哨站為 17777 與 17823 點。

17445 如未能守住，需提防回測 17400 點城池，與兩端哨站為 17388 與 17416 點。而 17357 點為 17500 點熱錢派對門票，不宜棄守，否則熱錢派對有可能提早散場，如再回防 17300 點，兩端哨站為 17286 與 17323 點，如棄守則須提防本波攻勢將降溫，如再回測 17255 與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17182 與 17215 點，不宜棄守，否則空方有可能撿到槍，需提防再度進入 17000 點保衛戰。

台股昨日能順利過五關，除了電子聯家軍成功打擊取分，鋼鐵與航運也功不可沒，如 17500 點之上的派對主題為熱錢，則人氣股必須續強，千萬不宜在此時有大咖出現「割韭菜」動作。而在指數持續改寫歷史新高之際，投資人更得提高警覺，留意個股量價關係，尤其在此關鍵時刻，領先大盤跌破月線的個股，更得提防成為大咖「割韭菜」的首要標的! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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