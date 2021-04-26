台股站上17572點歷史新高 留意市場過熱下檔風險

台股今 (26) 日終場大漲 272 點，收 17572.29 點歷史新高，法人示警，台股成交量放大，在當沖升溫、指數攀升的情況下，應留意市場可能過熱，部分漲多個股有漲多拉回壓力，投資人可適度分散資產配置因應潛在下檔風險。

富達投信指出，近期全球晶片、面板需求強勁，而傳產中包括航運船期滿檔等利多消息頻傳，大盤仍處於多頭格局。

要注意的是，股市融資餘額持續攀升，股市成交量放大，顯示市場參與熱度高，投資人宜注意市場是否過熱，且利多消息已反映在部分個股評價面，故可能短期出現漲多拉回的現象，投資人應謹慎留意並進行資產配置以此分散下檔風險。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示，隨著疫苗開始施打，讓先前受疫情重創的產業啟動落後補漲，資金從過去的宅經濟等疫情受惠股，轉進傳產類股，包括金融、航運類股。

白芳苹指出，預期航運業上半年缺櫃缺艙等問題仍持續，運價維持在高檔，預期歐美下半年疫苗施打比例達到政策目標後，貨運需求量仍在。

至於鋼鐵方面，除有美國基建刺激政策帶動需求外，中國積極推動碳中和，要求粗鋼產能減產，但需求卻有 5% 以上成長，供需結構性改變對於鋼鐵基本面為長期利多，但因鋼鐵近期股價波動加大，宜待回檔伺機留意投資機會。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣不論是經濟數據與企業獲利都持續報喜，帶動外資回補，讓台股成為亞股中今年來表現最強勢的市場，而在產能持續吃緊的情況下，可望使晶圓代工產業的漲價潮持續至明年，目前各代工廠也提前啟動明年的產能分配與議價。

葉獻文指出，傳產股企業獲利展望樂觀，預期塑化、鋼鐵、航運、民生消費等仍會擔綱第 2 季投資主流。

但葉獻文也說，在當沖升溫、指數處於高檔，短線籌碼面對股市較為不利，只要市場一有風吹草動，就可能使得股價於盤中大幅波動。