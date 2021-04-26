外資佈局晶圓、面板雙雄 大買聯電5.3萬張

台股今 (26) 日在電子、金融、傳產族群同步走強下，大漲 272.02 點，收今日最高 17572.29 點，續創收盤新高。外資大買晶圓與面板雙雄，買超聯電 5.3 萬張，群創 4.1 萬張，已達清算條件的期富邦 VIX，今日也獲外資敲進 6233 張。

三大法人方面，外資今日買超 17.51 億元，為連三買；投信則賣超 6.68 億元；自營商與外資同站買方，買超 48.26 億元，三大法人共買超 201.74 億元。

期貨方面，外資增持空單 1029 口，空單未平倉口數增至 30486 口；投信回補空單 875 口，空單未平倉口數降至 2824 口；自營商增持多單 393 口，多單未平倉口數增至 22938 口。

外資今日大買晶圓雙雄，聯電 5.3 萬張、台積電 9980 張，面板雙雄也獲青睞，買超群創 4.1 萬張、友達 6581 張，其他電子股方面，買超欣興 2.1 萬張、華邦電 1.5 萬張、日月光投控 1 萬張、京元電子 7175 張。

傳金族群方面，外資買超中鋼 2.1 萬張、長榮 1.8 萬張、第一銅 7654 張，南亞及大成鋼均超過 5000 張；中信金 2 萬張、富邦金 1.1 萬張，永豐金、國泰金、兆豐金、第一金、台新金均超過 5000 張。

外資今日也佈局多檔 ETF，買超國泰台灣 5G+ 2.5 萬張、元大台灣 50 逾 7000 張，及期街口布蘭特正 2 逾 5300 張；值得注意的是，已達清算條件的期富邦 VIX，今日仍獲外資買超 6233 張。

外資賣超方面，金融股開發金今日雖亮燈漲停作收，但外資高檔調節賣壓出籠，大賣 2.9 萬張，而有別於面板雙雄獲外資回補，彩晶遭賣超 2.1 萬張，賣超第三為鴻海 1.6 萬張，電子股合晶、仁寶，及傳產股榮成、台泥，均遭賣超逾 1 萬張。

外資也調節航空雙雄，賣超華航 8783 張、長榮航 2911 張；其他電子股包括旺宏、映泰、光罩、宏達電，也遭賣超逾 5000 張。

法人指出，大盤 4 月 22 日爆量大跌後，盤勢有效降溫，台股目前各均線仍為多頭排列，指數站穩五日線上，下檔有十日線及萬七關卡支撐，多方格局不變，在資金行情未退燒下，大盤仍有續創高機會。

