〈紐約匯市〉觀望Fed會議 美元脫離八周低點 比特幣強彈逾10%

美元周一 (26 日) 對主要貨幣微跌，但脫離稍早觸及的八周低點，投資人觀望本周將登場的聯準會 (Fed) 會議。比特幣跌深反彈，據傳摩根大通將針對富人推出比特幣基金。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.03%，報 90.834。

歐元回軟，兌美元貶值 0.1% 至 1.2091 美元，反映令人失望的歐元區經濟數據。周一一項調查顯示，受到第三波疫情影響，德國 4 月景氣好轉幅度不如預期，工業零件供應也不如預期。不過分析師仍看好德國經濟走在從疫情中復甦的道路上。

美元從 3 月下旬迄今累計回貶近 3%，今年支撐美元上漲的美國公債殖利率在這段期間狹幅波動。

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 說：「在 Fed 決定決策前，美元空頭交易較謹慎。Fed 本周可能提及今年稍晚縮減購債的可能性，這是個風險。」

Fed 將於周三結束為期兩天的會議，市場普遍預料不會有重大政策調整，但市場將密切關注 Fed 主席鮑爾談話，包括勞動力市場改善和疫苗接種進展是否會促使 Fed 減碼寬鬆，這將打壓美國公債殖利率和美元。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，Fed 本周可能按兵不動，但考量到有關疫苗接種快速推進的樂觀氛圍，到了 6 月會議時，情況可能不同。

Moya 說：「這將使美元前景複雜化，一旦投資者認為 Fed 可能會提早而非延後縮減購債。這其中很多因素，可能會改變美元倒霉日子已經到來的想法。」

美元兌日圓升值 0.2% 至 108.11 日圓，美元兌瑞士法郎升值 0.1% 至 0.9141 瑞郎。

土耳其里拉兌美元一度貶至 8.48 里拉，逼近去年低點，尾盤報 8.2850 里拉，跌幅 1.6%。里拉是今年表現最差的新興市場貨幣之一，反映美土關係惡化，以及土耳其央行新總裁的鴿派立場。

比特幣大漲 10.5%，收復 5 萬美元整數關卡，Coindesk 報導摩根大通研擬推出主動管理的比特幣基金。比特幣從本月初的空前高點累計回跌近 20%。

截至周二 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：