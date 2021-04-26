比特幣由低點強漲5000美元 快速升回52000美元上方

比特幣價格近 6 天以來首度轉強，台北時間周一 (26 日) 由低點 47000 美元附近，快速彈升至 52000 美元上方，市值再度逼近 1 兆美元。

依 Coindesk 報價，至台北時間 14:10，比特幣價格報 52706 美元，24 小時漲幅達 5.46%，上午 6:00 原跌至約 47000 美元附近，但此後快速彈升。

(圖表取自 Coindesk)

今天之前，市場情緒低落，投資人擔心美國總統拜登可能增加加密貨幣及其他投資的資本利得稅，並加大監管力度，比特幣價格跌至今年 2 月以來的最低點。

Copia Wealth Studios 創辧人兼執行長 Michael Sikorsky 上周五發表報告認為，如果人們相信去中心化的趨勢，那麼可以將下跌視為買入機會。動盪總是創造機會，人們對逐月和逐年的新高感到驚訝。

但多數分析師已經轉為短期看壞，至少先觀望的保留態度。Bensignor 投資策略總裁 Rick Bensignor 認為，比特幣在上周造成了巨大的缺口，因此整理的時間可能比多頭預期的時間更久。

一些分析師則注意到，比特幣前期已經跌破 50 日移動平均線。Delta Exchange 執行長 Pankaj Balani 指出，比特幣已經跌破 50 日均線，這使得目前看來還有更多下行空間，可能會摔至 4 萬美元左右。