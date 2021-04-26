瑞昱Q1獲利年增87% 每股賺5.98元 連四季寫新猷

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (26) 日公布第一季財報，受惠網通晶片需求續強，加上產品組合優化、漲價效應，稅後純益達 30.55 億元，季增 16.38%，年增 87.31%，每股稅後純益 5.98 元，連四季改寫新猷。

瑞昱第一季營收 233.41 億元，季增 5.69%，年增 46.54%，毛利率 44.78%，季增 1.77 個百分點，年增 2.56 個百分點，營益率 12.82%，季增 0.81 個百分點，年增 3.72 個百分點，稅後純益 30.55 億元，季增 16.38%，年增 87.31%，每股稅後純益 5.98 元。

瑞昱受惠居家辦公、遠距學習趨勢延續，對網路需求增加，帶動乙太網路、交換器、無線網路、藍芽等產品線訂單熱絡，加上產品組合持續優化，第一季毛利率達 44.78%，創下 9 季以來新高。

展望後市，隨著網通客戶強力回補庫存，筆電相關產品線需求續旺，瑞昱訂單滿手，加上晶圓代工廠產能持續滿載，產品交期已大幅拉長，現今下單交期至少 32 周起跳。

此外，由於晶圓代工近期擬第三度調漲價格，各家 IC 設計也有意轉嫁給客戶，市場傳，瑞昱 5 月起擬再調漲 15-20%，漲幅是 2 月的兩倍，隨著漲價效應顯現，法人看好，第二季營收、獲利可望更上一層。