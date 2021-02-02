〈瑞昱法說〉客戶下單踴躍 需求動能強延續至下半年

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (2) 日召開線上法說，副總經理黃依瑋表示，客戶下單非常踴躍、需求穩健，預期消費性產品等上半年未被滿足的需求，將延續到下半年，短期內將維持低庫存水位，且越缺貨、客戶追單的情況就越多。

黃依瑋認為，居家應用背後衍生的是基礎設施升級，不像消費性產品有季節性變化，預期動能將持續一段時間，標案需求也比去年更強。

瑞昱目前庫存週轉天數下降至 60 天，黃依瑋表示，短期內將維持低庫存水位，市場需求仍大於供給，半導體產業供需不平衡的情況，還未看到緩和跡象，且短期內不會解決。

對於今年各應用展望，黃依瑋表示，今年居家辦公、遠距學習等應用，對網路需求持續增加，乙太網路、交換器、無線網路與藍牙晶片產品都會成長；其中，無線藍牙耳機去年表現不如預期，今年可望恢復成長，並看好主動抗噪 (ANC) 滲透率持續提升，帶來新成長空間。

不過，黃依瑋預估，受到面板與 DRAM 價格上升影響，恐影響今年電視市場表現，估全球電視市場出貨量將微幅下滑，今年電視晶片營收將持平去年。

對於近來車用晶片缺貨情況，黃依瑋表示，目前車用產品出貨量仍低，透過營運優化等方法，產能足以支撐需求，預期到 2024 年前，車用產品都將保持相當不錯的年複合成長率。