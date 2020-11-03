〈瑞昱法說〉明年WiFi、藍芽領軍成長 電視估持平

瑞昱 (2379-TW) 今 (3) 日召開線上法說會，展望明年，副總黃依瑋表示，五大產品線中，電視因歷經連兩年大幅成長，明年業績估持平，不過，WiFi、藍芽成長性相對高，乙太網、交換器也看到些許機會，將推升瑞昱持續成長。

黃依瑋表示，去年、今年電視產品線受惠市占率大幅提升，業績表現亮眼，不過受限整體市場沒有太大成長，加上高階 4K、8K 滲透率停滯不前，明年相關業績估持平今年。

黃依瑋坦言，今年下半年電視出貨與上半年相比的確大幅成長，但從全年角度來看，整體出貨平平，明年儘管有東京奧運加持，電視仍不會是成長的一年。

此外，受疫情影響，終端消費力道不足，高階電視如 4K、8K 滲透率停滯，4K 滲透率去年約 50%，今年也約 50%，8K 也因整體半導體零組件供給吃緊，面板廠偏好將零組件使用在較熱銷平價機款，導致升級腳步放緩，瑞昱因深耕高階領域，成長動能也因此受限。

WiFi 需求則強勁，包括 PC、NB、AP Router、IOT、IP CAM 等皆需升級，黃依瑋看好，WiFi 6 滲透率仍低，依今年 PC 市場來看，滲透率僅 10-20%，明年可達 20-30%，且因 WiFi 6 銷售單價為 WiFi 5 的兩倍、WiFi 4 的四倍，產品組合將轉佳。

藍芽方面，黃依瑋分析，瑞昱以 TWS(真無線藍芽耳機) 為主，就客戶開案意願來看，採用 ANC(主動抗噪) 客戶明顯增加，未來隨著 ANC 量能放大，將吸引更多品牌導入，尤其現今晶圓產能吃緊，二線或三線的競爭對手取得晶圓產能有一定難度，瑞昱將站穩 TWS 領導地位。

黃依瑋也看好，2.5G 乙太網控制器、管理型交換器的成長機會，以及小型產品線如 CE Codec、PON、車用乙太網、Set-Top Box(機上盒)、IP CAM 等發展。