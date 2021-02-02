〈瑞昱法說〉去年Q4、全年EPS寫新猷 每股大賺17.24元

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (2) 日公布去年第四季財報，稅後純益 26.25 億元，季增 4.6%，年增 59.7%，每股純益 5.15 元；去年全年稅後純益 87.94 億元，年增 29.5%，每股純益 17.24 元，去年第四季與全年純益、EPS 同寫新猷。

瑞昱去年第四季營收 220.84 億元，季減 1.4%，年增 32.4%，毛利率 43%，季增 1.6 個百分點，年減 0.9 個百分點，營益率 12%，季增 0.5 個百分點，年增 1.3 個百分點；稅後純益 26.25 億元，季增 4.6%，年增 59.7%，每股純益 5.15 元。

瑞昱去年營收 777.59 億元，年增 28%，毛利率 42.8%，年減 1 個百分點，營益率 11.1%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 87.94 億元，年增 29.5%，每股純益 17.24 元。

瑞昱去年第四季受惠客戶需求暢旺，五大產品線僅電視較上季小幅下滑，其餘如無線網路 (WiFi)、乙太網、交換器與真無線藍芽耳機 (TWS) 拉貨力道皆維持高檔，帶動營收僅較上季微減 1.46%，優於外資原先預估的季減 3%。

瑞昱指出，第四季毛利率較上季提升，主要受到產品組合改變，高毛利產品出貨增加所致。