兆豐銀搶億萬富豪生意 目標三年內財管規模趕上UBS

金融業爭搶億萬富豪財管業務鳴槍起跑，兆豐銀行今 (26) 日宣布開辦財管 2.0 業務，首波業務為「不受信評限制的海外債」，兆豐銀行總經理蔡永義訂定目標，首年資產規模要從 0 拚到 150 億元，同時期許資產規模能在三年內趕上瑞銀 (UBS)。

金管會去 (2020) 年底核准包含兆豐、上海商銀與中信銀等三家銀行可開辦，資產規模億元級的財富管理業務，兆豐銀是目前唯一取得財管 2.0 執照的公股銀行。

根據兆豐銀行統計，目前銀行資產規模高達億元的客戶超過 1000 人，目前財富管理單位旗下共 350 名理財專員，有 3 分之 1 的理專具備高階財管的服務資格。

據了解，因應財管 2.0 業務上路，兆豐銀正請外部顧問研議評估，比照外銀將相關業務切割獨立出來，成立「私人銀行」，屆時如拍板定案，可望成為公股銀行首家創設「私人銀行」的先例。

蔡永義表示，銀行去年取得財富管理 2.0 執照後，就最短時間內開辦業務，未來將持續推出更多元的投資商品，結合銀行的企金、國際金融、財務操作經驗以客製化方式量身打造理財商品，滿足客戶的理財需求。

兆豐銀行消金事業群副總陳昭蓉表示，兆豐近年積極推動財管業務轉型，針對高資產客戶從組織、人員、產品等各層面進行升級改造，去年更訂高資產客戶打造「MegaLux Club」理財會員俱樂部，打造尊榮理財服務。