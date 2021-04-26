〈美股盤前要聞〉特斯拉將公布財報 美股期貨走低

特斯拉 (TSLA-US) 即將公布新一季財報。美股期貨週一 (26 日) 走低，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期貨跌 0.16%，那斯達克 100 期貨跌 0.44%。

1. 思科 CEO：全球晶片短缺將再持續 6 個月

全球晶片短缺問題持續，對美國汽車、電腦多個產業造成了衝擊。美國網路設備大廠思科 (CSCO-US) 執行長 Chuck Robbins 預估，全球晶片短缺問題在未來 6 個月內仍將持續對全球供應鏈造成影響。

Robbins 在接受採訪時表示：「我認為，還需要 6 個月的時間能度過難關。半導體供應商正在積極擴大產能。在未來的 12 到 18 個月，情況將會有所好轉。」

Robbins 也補充表示，隨着市場需求飆升，產能的擴張至關重要，晶片短缺是嚴重的問題，因為半導體幾乎涵蓋了所有領域。

2. 歐盟最快今年夏季開放美國泡泡旅遊

週一 (26 日)《紐約時報》引述歐盟主管機關負責人稱，歐盟計畫在今年夏天對已經完成新冠疫苗接種的美國遊客開放入境。報導稱，之前美國疫苗接種情況取得巨大進展，並且雙方對於相關免疫證明的談判已有收穫，這使得歐盟主管機關可以建議改變目前的限制政策。

歐盟委員會主席馮德萊恩接受《紐約時報》訪問時表示，只要美國遊客所接種的新冠疫苗是歐洲藥品管理局（EMA）所批准的，該聯盟 27 個成員國將無條件同意他們入境。馮德萊恩進一步指出「這將使自由行、前往歐盟成為可能。」

歐盟的衛生單位已核准在美國使用的三種疫苗，分別來自輝瑞、莫德納和嬌生。

3. 紐約消費者控告蘋果

蘋果 (AAPL-US) 因宣稱防水但不提供保固服務，在美國遭遇消費者提告。控方表示，蘋果的宣傳誤導消費者，違反《紐約通用商業法》的《消費者保護法》。

這起訴訟於周六 (24 日) 在美國紐約南區地方法院提起，這份長達 13 頁的文件被列為「集體訴訟」，原告為「代表其他所有類似情況的」Antoinette Smith，控方表示，蘋果近幾年來聲稱不斷提高防水性，從 iPhone 7 起具有 IP67 防水功能，之後機種提升至 IP68 等級。

根據 IP67 要求的標準，iPhone7 至少可以在最大深度 1 公尺時，提供長達 30 分鐘的防水。

4. 花旗縮減亞洲規模同時 將擴大西歐市場商業銀行業務

花旗集團 (C-US) 計畫在歐洲、中東、非洲三地區 (EMEA) 擴張商業銀行業務。花旗打算運用集團的全球知名度，來與當地向中堅企業提供融資的銀行業者們展開競爭。

花期商業銀行主掌 EMEA 業務的 Raymond Gatcliffe 說明，未來數年花旗目標在歐洲市場維持 2 位數的增收，也將增加員工人數。而在目前還未公布的市場，未來也有可能進軍挑戰。

花旗瞄準的商機是，各大跨國企業客戶的子公司，還有年營收落在 1 到 30 億美元的中堅企業，以及那些急於拓展全球業務的高科技公司。

5. 比特幣快速升回 52000 美元上方

比特幣價格近 6 天以來首度轉強，台北時間周一 (26 日) 由低點 47000 美元附近，快速彈升至 52000 美元上方，市值再度逼近 1 兆美元。

依 Coindesk 報價，至台北時間 14:10，比特幣價格報 52706 美元，24 小時漲幅達 5.46%，上午 6:00 原跌至約 47000 美元附近，但此後快速彈升。

一些分析師則注意到，比特幣前期已經跌破 50 日移動平均線。Delta Exchange 執行長 Pankaj Balani 指出，比特幣已經跌破 50 日均線，這使得目前看來還有更多下行空間，可能會摔至 4 萬美元左右。