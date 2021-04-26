花旗縮減亞洲規模同時 將擴大西歐市場商業銀行業務

花旗集團 (C-US) 計畫在歐洲、中東、非洲三地區 (EMEA) 擴張商業銀行業務。花旗打算運用集團的全球知名度，來與當地向中堅企業提供融資的銀行業者們展開競爭。

根據《路透社》週一 (26 日) 報導，花期商業銀行主掌 EMEA 業務的 Raymond Gatcliffe 透露了上述訊息。今年會招募 25 人左右的銀行家與風險管理人員等，要擴張在荷蘭、比利時、盧森堡、西班牙、葡萄牙以及義大利的業務。

而過去一年，花旗也在英國招募了 30 人左右。

依照 Raymond Gatcliffe 的說法，他們在英國的商業銀行部門，收入出現 2 位數的成長紀錄，對該集團而言已經成了非常重要的業務所在。也因為如此，他們有信心在歐洲進一步的擴展業務。

Raymond Gatcliffe 補充說明，未來數年花旗目標在歐洲市場維持 2 位數的增收，也將增加員工人數。而在目前還未公布的市場，未來也有可能進軍挑戰。

花旗瞄準的商機是，各大跨國企業客戶的子公司，還有年營收落在 1 到 30 億美元的中堅企業，以及那些急於拓展全球業務的高科技公司。

特別是對於那些在科技領域的創業家而言，他們正尋求辦法要在全球迅速拓展業務，而對於以往的企業而言可能好比作夢一般、連想都沒有想過。

Raymond Gatcliffe 說道：「當今企業不是以數十年為單位，而是以數年單位來進行全球化。他們尋求迅速的全球性數位銀行服務。」

花旗受到疫情影響，正加速投資計畫腳步。企業方面則希望藉由市場的多元化，以期能確保收入來源的多樣化，對於銀行數位服務的需求也跟著向上拉高。