一站式理賠更便民 14家保險公司攜手北市醫院5/3先行

保險理賠申請流程繁瑣耗時，有鑑於此，壽險公會積極打造「保險理賠醫起通」服務，串起保險公司及醫療院所的醫療文件資料共享，獲台北市政府支持與積極協助，將於 5 月 3 日上線服務，保戶只要授權就可以透過「保險科技運用共享平台」一站式理賠，目前有臺北市立聯合醫院等 4 家醫院先行，以及 14 家保險業者參與合作。

台灣平均每人握有 3 張以上保單，若保單分屬不同保險公司，在申請理賠或進行基本資料更新時需個別提出申請，在準備各式文件上將耗時耗力，為了解決此痛點，壽險公會積極打造「保險理賠醫起通」服務，將於 5 月 3 日上線服務，目前有臺北市立聯合醫院、國泰綜合醫院、新光吳火獅紀念醫院、臺北市立萬芳醫院，以及 14 家保險業者參與合作，另有 7 家保險業者將陸續加入。

其中，中國人壽 (2823-TW) 率先宣布與台北市政府攜手啟動「保險理賠醫起通」計畫，與北市 10 所醫院合作進行醫療文件資料共享，自 5 月 3 日起，保戶只需至中壽網站申請理賠並進行授權，「保險科技運用共享平台」即會自動將診斷證明等醫療文件提供保險公司，讓保戶不需在醫院與保險公司間奔波遞件，大幅降低申請理賠所需文件的時間成本。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽積極發展 InsurTech(保險科技)，2020 年中壽加入由壽險公會籌組的「保險業保全理賠聯盟鏈」，透過保險科技運用共享平台與保險同業進行保單資料串接，當保戶有理賠或資料變更需求時，不須奔波於各家保險公司間也能完成申辦。

黃淑芬進一步指出，這次中壽與臺北市立聯合醫院各院區、國泰醫院、新光醫院、萬芳醫院合作啟動醫療文件資料共享，可為保戶省下往返醫院的時間，中壽也將運用區塊鏈技術的安全特性，為保戶個人資料進行高度資安防護，保障重要個資的隱密性。

中壽表示，在保險業保全理賠聯盟鏈驅動下，保戶只需向中壽提出理賠或契約變更申請，並授權同意透過聯盟鏈通知其他保險業者同步更新保單資料，即可享受一家申請、多家受理的便利性。在醫療院所加入後，診斷證明及醫療收據將以電子化方式傳輸至共享平台，讓保險公司即時取得理賠所需文件，大幅縮短保戶理賠流程等待期。

5 月 3 日起，首波響應「保險理賠醫起通」服務的保險業者共 14 家，其中，壽險 12 家，分別為台灣人壽、保誠人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、第一金人壽、富邦人壽、元大人壽與全球人壽；產險則有 2 家：富邦產險與國泰世紀產險。

另外，台銀人壽、宏泰人壽、安聯人壽、中華郵政、保德信人壽、和泰產險與泰安產險等 7 家業者，未來也將陸續加入。