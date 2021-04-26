勞動節將至 勞工朋友靠三招免擔憂退休金不夠用

勞動節連假在即，勞工朋友們除了好好放鬆身心外，全球人壽建議勞工朋友們，可善用傷害險及傷害醫療險、利變型壽險或投資型壽險及長照險等 3 招守護自己的未來，不用擔憂退休費用跟醫療支出。

勞動部調查發現，勞工預計退休年齡平均為 61.6 歲，規劃 61 歲以上退休者占 54.1%；而勞工規劃退休後的生活費用來源，以「自己儲蓄」占 78.4% 最多，其次為「新制勞工退休金」占 59%，「勞保老年給付」占 47.5% 居第三。許多 30 歲左右的年輕人認為退休離自己還早，若有額外獎金或收入幾乎都拿來添購行頭或旅遊，還沒有考慮到 30 年後退休金的費用，甚至可能沒有算過退休生活需要多少錢。全球人壽建議勞工朋友 3 招來守護自己的未來。

第一招：傷害險及傷害醫療險

全球人壽表示，勞工朋友因常在外奔波，不管是騎機車上下班、搭乘交通工具或是上班期間，都有可能會遇到意外事故，此時勞工朋友的第一層保障就是傷害險並附加傷害醫療險，當意外事故發生後，不管是身故、完全失能或是必須住院治療等費用，都能透過傷害險以及傷害醫療險所提供的保險給付來填補經濟上的損失。

新安東京海上產險副總經理暨發言人呂文泉也表示，年輕單身族的生活多采多姿，在外工作奔波及旅遊的機會多，發生意外的風險也相對較高，一旦意外發生後，若沒人照顧、收入中斷，還要負擔不小的醫療費用等可能風險，因此意外保障格外重要，具備意外事故防護、意外傷害醫療以及大眾運輸交通意外高保障三大優勢的傷害險是單身勞工族群必備款。

第二招：利變型壽險或投資型壽險

其次，善用利變型壽險或投資型壽險來準備退休金。全球人壽表示，若不考慮通膨因素，假設未來退休每月需要 3 萬元來維持基本生活，從 60 歲退休到 80 歲死亡，大約需要 720 萬元，是一筆不小的金額，因此趁早做好退休規劃才能減輕準備壓力，想要兼顧保障及退休規劃需求，利變型壽險是不錯的選擇。若預算有限，建議可選擇長年期繳費來降低每期繳費負擔，並透過商品的複利增額效果及宣告利率機制，加速退休金的累積。

若是想要同時兼顧「投資」及「保障」，則可選擇提供身故或完全失能保障的變額萬能壽險，勞工朋友可依照自身保障需求，選擇適合的型別來滿足保障需求。由於商品本身具備可以自主選擇投資標的的功能，因此許多投資型商品會提供多元的投資標的供投資配置。

全球人壽提醒，投資本身有賺有賠，在選擇投保投資型商品之前，一定要先了解自身的風險承受度與產品的風險屬性，預先做好風險管理評估；並且也要先了解商品本身費用收取的方式，舉例來說，若投保保費費用採前收型的商品，所繳交的保費在扣除保費費用後，剩餘的金額會投入分離帳戶並依自行選擇的投資標的進行投資。

第三招：長照險

此外，隨著壽命越來越長，勞工朋友們更不能忽視長照風險所帶來的影響，長照並非是老年人的專利，由於若在年輕時就發生需要被照顧的事件，不僅造成家庭頓失經濟支柱外，對擔負起照顧責任的家人將是非常沈重的負擔，因此全球人壽建議勞工朋友們應該及早做好長照險規劃，不僅能在風險來臨時，提高照顧品質，還能減輕家人的負擔，且越年輕投保，保費相對便宜，也能避免因體況不佳而無法投保的窘境。

但全球人壽也提醒，被照護者通常身體扺抗力較弱，照護過程中可能因生病需住院就醫，因此醫療險絕對不能少，把握時間及早投保，才能更早享有完整的醫療與長照保障。