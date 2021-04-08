〈台鐵事故〉信用卡旅平險理賠達1.5億元 刷卡買車票注意三大眉角

台鐵太魯閣號事故今 (8) 日邁入第 7 天，金管會保險局公布最新理賠金額上修至 7.8 億元，主要是以信用卡所附的旅平險理賠已達 1.5 億元，初估平均每人理賠逾 1600 萬。理財專家表示，以信用卡刷卡買車票可享有「免費」旅平險，但是要注意三大眉角。

保險局今晚公布最新理賠統計，產壽險合計理賠從兩天前統計的 6.5 億元，提高至 7.8 億元，主要是傷亡名單中，有 9 位乘客刷卡支付票款，預估信用卡旅平險的理賠金逾 1.5 億元，等於每人平均可獲賠超過 1600 萬元。

理財專家表示，刷信用卡的旅平險有三大重點，首先是，現行國銀發行的信用卡，都可以享有免費的旅平險，這是很多人都知道的，但是大部分人只知道出國搭飛機適用，其實連刷卡在國內搭乘高鐵、台鐵、客運、離島船班的車票也都有保障，「建議即使是 100、200 元的火車票價、客運票價，也要用信用卡刷卡」，不過，郵輪、遊覽車等就要看各發卡行規定。

再者，以信用卡購買火車票或客運車票，無須留下購買者的個人資料，需要理賠時，家屬只要向發卡銀行申請理賠，發卡銀行會出具相關證明文件，如刷卡紀錄等購票證明後，就能協助家屬向保險公司申請理賠。

最後，理財專家強調，如果刷自己的信用卡幫家人支付團費或是交通運輸費，家人也可以獲得保障，不過，這裡所指的「家人」，僅限配偶以及未滿 25 歲的未婚子女，換句話說，若是刷卡幫父母、兄弟姊妹、朋友付款，就無法享有保障。