【安聯投信】除歐非中東外全球主要股市資金淨流入

美國政府擬提高富人的資本利得稅，相關雜音使美股從高檔回落，全球多地股市波動加劇。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除新興歐非中東地區股市外，全球其餘地區皆呈資金淨流入狀態，但動能相較前一周均降溫，僅已開發歐洲股市單周迎來 14.38 億美元的淨流入，較前一周成長約 40 倍，動能明顯升溫

安聯投信表示，上周在多空雜音拉扯下，全球多數股市走勢震盪。在利空消息部分，美國總統拜登擬調升對富人的資本利得稅，由於據傳調升幅度較大，市場風險情緒受到影響，加上部分國家疫情惡化，股市一度出現較明顯跌幅；後在包括陸續公布的財報多表現正向、美國最新製造業經理人指數（PMI）與就業數據表現亮眼下，股市跌幅收斂，美股四大指數單周跌幅落在約 0.1% 至 0.5% 之間，結束了連續數周的上漲。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，在疫苗施打進度持續下，今年以來經濟復甦的正面預期支持風險性資產走勢；從年初至今，包括 MSCI 世界指數以及成熟市場股票資產表現普遍優於避險型資產；而隨著美債殖利率止穩，年初以來波動較明顯的科技股從 4 月至今也回穩補漲，全球當前股市呈現科技、傳產與金融各擁題材的態勢。

從總經角度來看，莊凱倫表示，目前全球經濟仍處於解封重啟的階段；在此階段中，市場利率與企業 EPS 皆會走揚，並使存續期較長之資產如投資等級債、公債等受到衝擊，反之通貨膨脹相關資產如商品與金融產業類股將相對受惠；接下來，因景氣加速復甦帶來的通膨預期升溫，收益率曲線將趨於平坦，市場則可能再次出現波動。

在股市投資上，莊凱倫指出，除去消息面的雜音外，影響股市走勢的主要因素還是回歸基本面的企業獲利表現。觀察全球市場，可發現拉長時間來看，美國企業獲利長期雖仍穩健，但非美地區如歐洲、日本地區企業短期內或相對爆發潛力。

進一步分析股市產業組成，莊凱倫指出，以道瓊歐洲 600 與日經指數為例，其包括非核心消費、金融、工業與原物料能源等比例明顯高於以科技主為主的美股標普 500 指數；而隨著景氣持續復甦進入新的循環階段，以循環股為主的歐日股企業將相對受惠；舉例來說，市場對道瓊歐洲 600 企業的獲利預估便從今年 1 月的 40% 左右一路調升至 4 月預估的 55% 左右，大幅成長的企業獲利後市有望成為驅動股市走揚主要動力。

在台股方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，過去一周台股雖波動較為明顯，但指數仍維持於萬七之上；觀察盤面表現，非電族群受惠於經濟復甦、通膨概念及原物料漲價等題材交投持續升溫，交易比重來到五成，成為此時資金追逐的主要板塊之一。

分析近期盤勢，鍾安綾表示，隨著大盤來到相對高點，許多個股的評價重新面臨檢視與修正，加上資金於類股中快速流動，大盤波動自然較為明顯。從基本面來看，今年以來傳產獲利持續上修，除運輸瓶頸的時間與幅度都高於預期外，外溢的貨櫃運輸訂單也使散裝及航空貨運受惠，相關族群後市展望正向。

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