面板報價漲不停 中國液晶電視五一現漲價潮

週一 (25 日) 中國官媒指出，因原物料價格持續上漲和面板供應緊俏，近期電視價格出現全面性上漲的行情，五一期間，液晶電視銷售均價較往年都有所上漲。

北京一家大型家電賣場負責人在採訪中表示，五一期間他們的液晶電視銷售均價將有所提高，均價從第一季的人民幣 3600 元提高到人民幣 4000 元，漲幅超過 10%，這個價格也高於前兩年同期。

而液晶電影漲價與這一波零組件報價不斷調升有關，面板主要零組件之一的驅動 IC 受到全球晶圓產能供不應求，再加上廠商恐慌性的重覆下單，導致驅動 IC 供應嚴重不足，市場預估供需缺口高達 50%。2020 年 Q4 以來，驅動 IC 廠商紛紛將產品價格調漲 10%～20% 左右。而隨著成本壓力遞增，今年四月起又進行新一波漲價潮，漲幅達到 15%～20%。

(圖片: AFP)

全球最大的偏光片公司，第一季的銷售額年增率在 20% 以上，產能仍處於滿載的狀態。台灣最大偏光片製造商明基材 (8215-TW) 指出，面板產業需求很旺，預期工廠維持滿載一路延續到第三季。

玻璃基板方面，今年年初日本電氣硝子和旭硝子玻璃基板廠接連發生事故，引發全球玻璃基板產能告急。Omdia 指稱，清點目前玻璃基板廠的庫存和產能，幾乎沒有餘力補足供應缺口，預期接下來第二季、第三季玻璃基板供貨缺口將進一步擴大。

北京國美表示，面板佔電視成本的百分之六七十，其價格變動會直接導致產品價格上漲，最近一段時間仍然延續上漲的趨勢，比年初漲幅平均在 10%～15%。目前企業大多靠大規模下單優勢以抵消價格上漲的壓力。

摩根士丹利最新報告顯示，4 月中下旬電視面板報價漲幅高達 5%，特別是以 32 吋報價上漲 8% 最多，43 吋、65 吋也上漲 5%，使 4 月來平均的累積漲幅達到 7%，優於預期的 3%～5%，預期第二季漲幅將因此擴大到 15%。

