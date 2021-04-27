矽晶圓漲完輪被動元件漲

台股族群轉以傳產股為主，航海王、鋼鐵人檔檔飆股，上周我特別提醒鋼鐵股可能要橫盤整理了，過去我最看好的威致 (2028-TW)，本周高點 41.25 元，股價還能繼續創高嗎？我認為鋼鐵股基本面轉好沒話說，盤價繼續上漲今年也有機會再見高點，不過這就像當初疫情來時，口罩股恆大(1325-TW) 大漲 10 倍之多，如今股價修正回 90.8 元，好漢不提當年勇，不勝唏噓！這類股的特性就是景氣循環股，跟一般電子成長股的地方不同的是，產業有大起大落，今年淡季不淡產業榮景，隔年也有可能回到過往水準，季報基期一高，基本面就會出現衰退。因此我更看好電子股在萬七扮演的腳色，電子股中也不泛有缺貨漲價題材在內，傳產股漲完就會輪回電子股了。

受惠 5G、電動車及下半年消費性電子旺季即將來臨，電子族群各個大展拳腳，今年三月營收創新高的電子股共有 90 家，超過非電子族群的 64 家，但為什麼電子股現在漲勢不如傳產股呢？其實內行人正在偷偷吃貨，傳產股許多公司已經高檔爆出大量了，股價勢必會進入修正整理，而電子股現在量縮，反倒更有機會。矽晶圓族群算是整理許久的類股，最近轉強，由漢磊帶動攻勢，題材看好第三代半導體，環球晶大牛股也終於創新高，投信買超兩個半月，股價漲到 875 元，中美晶跟著母以子貴，股價漲到 190 元創波段新高，其他矽晶圓股如台勝科、合晶、嘉晶也紛紛轉強突破，我認為還有一個族群整理許久，也差不多該發動了。

國巨併購基美後價值顯現

被動元件龍頭大哥國巨 (2327-TW)Q1 合併營收 237.44 億元，季增 7%，創下單季歷史次高，其中，3 月營收為 87.26 億元，月增 24.6％，年增 116.3％，為 107 年 9 月以來新高，直逼歷史新高 106.02 億元，因為消費性電子、車用、5G 及工業等需求從去年第 4 季一路好到今年，今年首季淡季不淡，加上先前併購基美(KEMET) 是以現金併購，股本沒有膨脹的情況下，獲利是直接併入損益表內，去年 Q4 EPS 7.55 元，法人預估國巨今年光是第一季就有機會達 9～10 元。

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