美財報周 台系相關廠樂觀向前衝？

萬寶投顧陳子榕指出，週一 (4/26) 股匯雙雙發威，新台幣收盤正式突破 28 元關卡，收在 27.959 元，創 24 年來新高；而台股在驚驚漲的格局中，再度創下歷史新高，並留下一個漂亮的多方缺口，盤中晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW) 聯袂拉抬，聯發科 (2454-TW) 股價也順勢奔上新高 1,100 元。

除了電子股，傳產、金融表現也不俗，航海王仍傲視群雄，在陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW) 帶頭下，多檔亮燈漲停，金融股開發金 (2883-TW)、宏遠證(6015-TW)、福邦證(6026-TW) 等也大漲，台股百花齊放，一片欣欣向榮。



歷經傳產大噴漲之後，資金慢慢向電子股靠攏，電子股的成交比重已經拉升近 60％，近期法說題材者已開始反應利多，像 4/28 召開法說的聯電，週一股價先狂漲 8.42％，收在最高 61.8 元，寫下 20 年來新高價位；4/29 友達法說，預期第一季面板漲價推升獲利，第二季報價仍續大漲，4、5 月面板價格單月漲幅估達 5～8％，因此單季營收有機會重返千億元大關，友達股價剛創波段新高，拉回後有機會再續攻高點。



而美國科技股方面也有亮點，本週多家科技巨擘將陸續公布財報，4/26 由特斯拉打頭陣，緊接著微軟、Google 母公司 Alphabet、超微、蘋果、臉書、高通、亞馬遜等指標性企業，也將接棒公布營運狀況。從最近股價表現來看，亞馬遜股價歷經 2 個月低迷，已重返 3,300 美元，亞馬遜國際市場營收成長已翻轉超越美國本土營收，且美國電商滲透率也才 20％，還有很大成長空間，相關概念股包括做電子標籤的晶宏 (3141-TW)、鈺創(5351-TW)、元太(8069-TW)，資料中心的智邦(2345-TW)，智慧音箱廠新唐(4919-TW)、微機電麥克風(MEMS Mic) 大廠鈺太 (6679-TW) 等都可以留意。



另外，蘋果方面，市場預估即將公布的營收將年增 31.6％，至 767 億美元，EPS 年增 53％，至 0.98 美元，iPhone、Mac、iPad 等各項產品營收也都預估成長，而蘋果近日又推出春季新品，相關供應鏈包括晶圓代工台積電、鏡頭廠大立光 (3008-TW)、玉晶光(3406-TW)、ABF 載板欣興(3037-TW)、背光模組廠瑞儀(6176-TW)、驅動 IC 廠聯詠(3034-TW)、電源供應器台達電(2308-TW) 等都可望在第二季開始出現拉貨潮。



萬寶投顧陳子榕指出，4/13 我就為大家推薦鈺太 (6679-TW)，當時股價才 281 元，週一創歷史新高，大漲 49.5 元，漲幅約 20％；另外，上週 4/23 才推薦的百和興業 - KY(8404-TW) 週一也是站上漲停板 49.85 元，現賺 10％；4/8 推薦的聯電股價也是從 51.5 元漲到 61.8 元，上漲 10.3 元，漲幅 20％；3/26 推薦的聯發科，當時股價才 930 元，現在已經創新高至 1,100 元了，漲幅也是近 20％，而隨著聯發科業績逐日增溫，股價後市依然大有可期。



聯發科 (2454-TW) 第一季營收 1,080.33 億元，優於原訂 964 億至 1,041 億元目標，季增 12.06％，年增 77.5％，創單季新高；外資看好聯發科第一季毛利率成長至 44％，第二季挑戰 45％，EPS 上修至 53 元，目標價 1,500 元，明、後年 EPS 上看 56 元、61 元；第二季 5G 手機、 WiFi、特殊專用晶片（ASIC）、遊戲機晶片拉貨力道續強，估營收再攻頂，季增 12～13％；高通產能受限，OPPO、Vivo 旗艦手機將擴大導入聯發科高階產品，聯發科今年營收可望逐季成長；年底推出新世代 5G 晶片天璣 2000，採雙產品模式，同步搶攻高階毫米波及低階 Sub-6 市場，為明年上半年主要利器。

中探針 (6217-TW)3 月營收 2.28 億元，月增 21.27％，年增 21.08％，前 3 月累計營收 6.81 億元，年增 45.96％；受惠全球車市復甦，以及美國政府擴大電動車補助市場，營運成長看旺；擬發放 1.05 元現金股利。

和大 (1536-TW)3 月營收 5.42 億元，月增 28.69％，年增 23.19％；第一季合併營收為 15.73 億元，年增 11.72％，創 3 年來同期新高；全球車市增溫拉貨，新舊客戶訂單陸續確定，嘉義三廠將投產，預計先啟動 4 條自動化 AI 智能產線，樂觀看待新訂單挹注；和大為全球電動車減速機構最大供應商，供應機電系統占全球 25％以上，具領先地位，隨汽車產業加速發展，營運持續看俏。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險