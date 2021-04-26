盤前財經大事搶先讀2021年04月26日

今日操盤前瞻

美股財報季：特斯拉、恩智浦

法說會：盛群

除權息：嘉威

拜登擬增資本利得稅 美股先跌再說？分析師：歷史顯示不足為懼

傳聞美國總統拜登將提高資本利得稅，富人稅稅率最高可能提高到 43.4%，消息拖累股市周四重挫，但周五隨即強力反彈，投資人似乎很快就把加稅疑慮拋諸腦後。閱讀全文...

白宮官員：拜登將在 G7 峰會凸顯人權議題 敦促盟友向中國施壓

美國總統拜登將於 6 月展開上任後首場外交訪問，出席在英國舉行的七大工業國 (G7) 峰會，白宮高階官員表示，拜登將針對新疆維吾爾人強迫勞動的議題，敦促 G7 盟友向中國施壓。閱讀全文...

奇亞幣催出硬碟缺貨潮 光洋科訂單強勁湧入

隨著奇亞幣 (Chia) 挖礦熱潮蔓延，HDD、SSD 硬碟在通路商庫存幾乎見底，缺貨潮蔓延至上游，光洋科 (1785-TW) 為全球唯一提供 HDD 硬碟全膜層靶材的龍頭供應大廠，全球市占高達 40%，公司證實，近來客戶拉貨力道相當強勁，訂單已直達第三季。閱讀全文...

林之晨啟動台灣大二階轉型 2023 年營收超越中華電

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨上任兩週年，昨 (25) 日臉書發文宣布啟動第二階段轉型，將投入 5G、智慧家庭、雲端遊戲等計畫，目標 2023 年營收超越電信龍頭中華電 (2412-TW)、2026 年成為台股消費服務業中，營運規模最大集團。閱讀全文...

PCB 廠外包需求大增 鑽針廠加碼搏大商機

台 PCB 廠在全球產業競賽中已取得競爭優勢，在 5G 應用及 IC 載板需求提升下，廠商去年起大舉投入百億元擴廠，擴充 CCL、HDI 全製程產能，設備、耗材廠獲龐大商機，而鑽針廠如尖點 (8021-TW) 及凱崴 (5498-TW) 等也因此受惠。閱讀全文...

〈台股風向球〉融資餘額寫 9 年半高 籌碼趨亂提防行情變色

上周五台股在大坐雲霄飛車後回穩，一周仍漲 141 點，周線連 5 紅，收盤價站穩 17300 點上並收復短均線位置，法人指出，雖外資轉買，但融資餘額逼近 2600 億元，創 2011 年 8 月以來新高，券資比也降至 2018 年 8 月中旬以來新低，籌碼面偏凌亂，不排除漲多個股震盪持續加劇，提防行情一夕風雲變色。閱讀全文...

南亞科看好今年 DRAM 需求穩定增加 產業可望健康發展

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 去年度營業報告書出爐，南亞科看好，今年 DRAM 需求成長穩定，供應商位元供給成長幅度估有限，可望使位元需求成長幅度更高，整體產業將健康發展、邁向成長。閱讀全文...