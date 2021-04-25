奇亞幣催出硬碟缺貨潮 光洋科訂單強勁湧入

隨著奇亞幣 (Chia) 挖礦熱潮蔓延，HDD、SSD 硬碟在通路商庫存幾乎見底，缺貨潮蔓延至上游，光洋科 (1785-TW) 為全球唯一提供 HDD 硬碟全膜層靶材的龍頭供應大廠，全球市占高達 40%，公司證實，近來客戶拉貨力道相當強勁，訂單已直達第三季。

加密貨幣熱潮持續延燒，奇亞幣成市場最新寵兒，不過，與一般加密貨幣不同，奇亞幣主要是藉由未使用的儲存空間進行挖礦，因此硬碟容量越大，挖礦越有效率，造成礦工大舉掃貨大容量硬碟 HDD、SSD，相關產品在通路商庫存幾乎全被掃光，缺貨潮也蔓延上游廠。

業界分析，HDD 硬碟藉由垂直磁性記錄方式，增加記憶容量，其中釕因其金屬特性，可有效提升硬碟密度，被廣泛應用在硬碟底層材料，另外還有白金氧化物層、軟磁性底層等，合稱全膜層。

光洋科釕的精鍊技術獨到，是少數可將釕精煉至 5N 純度的業者，也是全球唯一可提供 HDD 硬碟全膜層靶材服務的廠商，客戶涵蓋全球 HDD 硬碟大廠，包含希捷 (Seagate)、威騰電子 (Western Digital) 等，受惠客戶需求暢旺，回收、精煉業績同步進補。

HDD 硬碟現貨幾乎全數售罄。(圖: 擷取自購物商城)

另外，光洋科儲存儲存硬碟加工業務，毛利率高達 5 成，獲利表現為所有加工業務中最佳，且今年在高容量紀錄層的白金氧化物靶材取得兩客戶認證，市占率更將從去年 5%，提升至 10%，隨著營收比重拉升，產品結構將再優化。

光洋科表示，硬碟客戶拉貨力道強勁，第二季看起來也相當不錯，今年儲存媒體的加工費用 (工繳) 將再較去年成長至少 1 成，絕對金額更是成長最大的一塊領域。