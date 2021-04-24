〈能源盤後〉美歐需求好轉 原油上漲 但亞洲疫情惡化 本週收低

週五 (23 日) 交易，原油期貨價格上漲，但本週仍收低，係因新冠病例激增，尤其是日本和印度，引起市場對需求前景的擔憂。

Rystad Energy 石油市場副總裁 Paola Rodriguez-Masiu 每日報告指出，美歐需求增加，但印度和日本新冠疫情惡化，令交易者擔憂而使本週價格收低。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 71 美分或 1.2%，收每桶 62.14 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 71 美分或 1.1%，收每桶 66.11 美元。

根據最近月契約，WTI 原油期貨本週收低 1.7%，而 Brent 原油收低 1%，大部分均因日本和印度新冠疫情惡化而起。然而，這兩大基準原油價格今年迄今仍上漲 27% 以上。

Tyche 資本顧問公司執行董事 Tariq Zahir 表示，本週走跌合理，尤其是印度持續因新冠病例上升而產生真實問題的情況下，「接下來都將取決於需求狀況。」

印度是世界上最大的石油進口國之一，過去 24 小時，新增確診 33 萬人以上，連續兩天創下全球紀錄。日本的東京和大阪也發布新「防疫情蔓延措施」，縮限了經濟活動。

印度和日本分別是全球第三和第四石油進口國，僅次中國和美國。

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 報告提到，印度新增確診人數激增仍是關鍵的近期風險之一，合理拖累了近期有建設性的投資者情緒。」

Tran 提到，「印度雖以經濟活動為優先，並要求各州將封城作為最後手段，但抑制消費的措施不可避免的令亞洲產品市場陷入泥沼，拖累了煉油廠的利潤率（以及未來的原油需求），尤其是在中國汽油出口量接近史上高點的這時期。」

Rodriguez-Masiu 表示，「然而，西方國家需求轉強的跡象仍提供了週五價格一些支撐力。」

過去 4 個星期中，美國的汽油需求平均 890 萬桶 / 日，年增 61.5%，「隨著夏季駕駛季開跑，我們看到這國家的需求急劇的復甦趨勢。」她說。歐洲方面，4 月份歐元區 PMI 數據意外強勁上升，也是需求上升的跡象。

「當前市場價格結構預期，今年夏季我們會看到原油供需很緊繃。」

倘若今年夏季需求復甦，OPEC+「增加供應的速度可能遠超過當前 2021 年 7 月目標。」

OPEC+ 4 月初會議決定在 5 月至 7 月間逐步增產。OPEC + 將於下週三召開會議。

Tyche 資本顧問公司的 Zahir 表示，沙烏地阿拉伯即將要放寬減產限制，且伊朗石油有可能重返市場。「如果任何因素演變，石油風險可能會下降，但價格可能會停留在當前水準，一直到我們對這些問題更加清晰了解。」

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