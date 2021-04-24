〈紐約匯市〉歐元尾盤為之一振 美元走弱 本周約跌0.8%

美元周五 (23 日) 對主要貨幣再度下滑，美國公布亮麗的製造業數據後，美國公債殖利率走勢狹幅震盪，同時歐洲 4 月景氣比預期好，帶動歐元尾盤彈升，打壓美元，周線再度收黑。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.5%，報 90.8080，是 3 月初以來最低。五個交易日以來累計挫跌 0.79%，4 月迄今跌逾 2%。

歐元兌美元升幅尾盤拉大，紐約尾盤躍升 0.7% 至 1.2098 美元，改寫本周新高。超過一半漲幅出現在尾盤，反映投資人消化經濟數據之後的買盤。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「周五下午市場平淡。歐元在尾盤創下本周新高，意味著下周將形成動能。」

歐元區經濟從疫情中恢復的力道超乎市場預期，4 月 Markit 綜合採購經理人指數 (PMI) 初值報 53.7，優於市場預估的 下降到 52.8，製造業 PMI 進一步揚升至 63.4，服務業景氣恢復擴張、PMI 報 50.3。

同日公布的美國 4 月 Markit 綜合 PMI 上升到 62.2，製造業和服務業景氣加速擴張，雙雙締造 2009 年有紀錄以來新高。此外，美國 3 月新屋銷售大增 21%。

但數據背後存在隱憂，製造商回報，取得生產需要的原物料和其他供應愈來愈困難。。

數據公布後，美國 10 年期公債殖利率周五狹幅震盪，尾盤報 1.56%，本周下滑 4 個基點。

市場正在等待美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾下周決策會議的談話。目前市場普遍預期，他將呼應歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德的發言，拉加德周四宣布維持購債速度不變，並保持利率在史上低點。果真如此，鮑爾的談話將打壓殖利率和美元。

美國下周將公布多項經濟數據，也將左右美元走勢。

澳幣、紐元持穩，但交易員警告，最近大宗商品價格稍微疲軟，代表兩國貨幣可能有下滑壓力。英鎊兌美元升值 0.3%。

比特幣在內的加密貨幣賣壓罩頂，擔心美國總統拜登提高資本利得稅的傳聞。比特幣一度跌破 5 萬美元，為 3 月來首見，紐約尾盤報 50932 美元，24 小時跌 1.5%。以太幣下跌約 2%。

截至周六 (24 日) 台灣時間約 6:00 價格：