關注焦點：

周五：美國 PMI (21：45)

美國新屋銷售 (22：00)

今日重要經濟數據：

07：01 英國 4 月 GFK 消費者信心指數 ‧ 預測負 12‧ 前值負 16

14：00 英國 3 月扣除國有銀行的公共部門淨借款 ‧ 預測 216 億 ‧ 前值 191.47 億

14：00 英國 3 月公共部門淨借款 ‧ 前值 184.13 億

14：00 英國 3 月公共部門收支短差 ‧ 前值 141.62 億

14：00 英國 3 月零售銷售月率 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 + 2.1%

14：00 英國 3 月零售銷售年率 ‧ 預測 + 4.2%‧ 前值 - 3.7%

14：00 英國 3 月扣除能源的零售銷售月率 ‧ 預測 + 1.3%‧ 前值 + 2.4%

14：00 英國 3 月扣除能源的零售銷售年率 ‧ 前值 - 1.1%

15：15 法國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 59.0‧ 前值 59.3

15：15 法國 4 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 44.0‧ 前值 48.2

15：15 法國 4 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 前值 50.0

15：30 德國 4 月 Markit 製造業 PMI 月初值 ‧ 預測 65.9‧ 前值 66.6

15：30 德國 4 月 Markit 服務業 PMI 月初值 ‧ 預測 50.8‧ 前值 51.5

15：30 德國 4 月綜合 PMI 月初值 ‧ 預測 57.0‧ 前值 57.3

16：00 歐元區 4 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 62.0‧ 前值 62.5

16：00 歐元區 4 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 49.1‧ 前值 49.6

16：00 歐元區 4 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 預測 52.8‧ 前值 53.2

16：30 英國 4 月製造業 PMI 初值 ‧ 預測 58.8‧ 前值 58.9

16：30 英國 4 月服務 PMI 初值 ‧ 預測 59.0‧ 前值 56.3

16：30 英國 4 月綜合 PMI 初值 ‧ 預測 58.1‧ 前值 56.4

20：00 美國 3 月建築許可年化總額修正值 ‧ 前值 176.6 萬戶

20：00 美國建築許可月率 ‧ 前值 + 2.7%

21：45 美國 4 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 前值 59.7

21：45 美國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 60.5‧ 前值 59.1

21：45 美國 4 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 61.9‧ 前值 60.4

22：00 美國 3 月新屋銷售年化總額 ‧ 預測 88.6‧ 前值 77.5

22：00 美國 3 月新屋銷售月率 ‧ 預測 + 12.8%‧ 前值 - 18.2%

XAU 倫敦黃金 - 金價尚處走穩態勢

倫敦黃金走勢，自二月以來金價一直受制於 50 天平均線，但在上周四金價終可作出突破，之後延伸漲幅至本周一高見 1789 美元，雖然之後稍作調整，但仍可持於目前 50 天線位置 1748 美元上方，料金價仍有力延續上揚格局，其後目標將會看至 100 天平均線 1804 及 1815 美元，進一步看至 250 天平均線 1834 美元。較大支持位則會留意 25 天平均線，過去一周多時間，金價亦在 25 天線獲見支撐，目前位於 1738 水平，較大支撐料為 1722。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

4 月 5 日–1,032.83 噸

4 月 6 日–1,029.05 噸

4 月 7 日–1,028.39 噸

4 月 8 日–1,026.07 噸

4 月 9 日–1,026.07 噸

4 月 12 日–1,026.07 噸

4 月 13 日–1,026.07 噸

4 月 14 日–1,022.86 噸

4 月 15 日–1,022.86 噸

4 月 16 日–1,019.66 噸

4 月 19 日–1,021.70 噸

4 月 20 日–1,021.70 噸

4 月 21 日–1,021.70 噸

4 月 22 日–1,021.70 噸

4 月 22 日上午定盤價：1785.65

4 月 22 日下午定盤價：1787.75

倫敦黃金 4 月 23 日

預測早段波幅：1770 – 1784

阻力位：1802 – 1816 – 1830

支持位：1760 – 1745 – 1724

XAG 倫敦白銀 - 銀價上破趨向線阻力

倫敦白銀方面，上周四正初步上破下降趨向線，可望銀價在本周仍有進一步反彈傾向，阻力位料為 26.65 美元。倘若以近兩個月的累計跌幅計算，50% 及 61.8% 的回升幅度將分別看至 26.90 及 27.63 美元。至於支撐將參考 25.70 及 25 天平均線 25.32 美元，下一級看至 24.65 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

4 月 5 日–17,880.11 噸

4 月 6 日–17,880.11 噸

4 月 7 日–17,880.11 噸

4 月 8 日–17,880.11 噸

4 月 9 日–17,880.11 噸

4 月 12 日–17,880.11 噸

4 月 13 日–17,880.11 噸

4 月 14 日–17,880.11 噸

4 月 15 日–17,845.47 噸

4 月 16 日–17,845.47 噸

4 月 19 日–17,793.52 噸

4 月 20 日–17,828.15 噸

4 月 21 日–17,715.59 噸

4 月 22 日–17,715.59 噸

倫敦白銀 4 月 23 日

預測早段波幅：25.87 – 26.31

阻力位：26.63 – 26.85 – 27.09

支持位：25.64 – 25.39 – 25.29

EUR 歐元 - 歐洲央行維持利率不變

歐洲央行宣佈維持存款工具利率在負 0.50% 不變, 維持主要再融資利率在 0.00% 不變。歐元兌美元走勢，匯價在本月反覆上試，並形成一道上升趨向線，目前位於 1.1980，故此需慎防若後市跌破此區支撐，配合 RSI 及隨機指數在超買區域已有初步回落跡象，或見歐元即將出現掉頭回挫。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.1935，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1846 及 1.18 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1765 的 250 天平均線，上月底就是守穩此指標而出現反撲，故若後市跌破此區，可望歐元沽壓更顯沉重。而當前上望阻力參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

預估波幅：

阻力 1.2246 – 1.2350

支持 1.1980* – 1.1935 - 1.1846 - 1.1800

JPY 日圓 - 日圓延續月初以來的強勢

美元兌日圓走勢，匯價自月初以來持續走低，至周二創一個多月低位至 107.95 水準，同時亦正探試著位於此區的 50 天平均線，若然跌破此區，料見弱勢加劇；此外，圖表亦見 10 天平均線跌破 25 天平均線，RSI 及隨機指數則續呈走低，則亦示意著美元兌日圓很大機會繼續走低。下指較大目標料為 250 天平均線 106.10 及 105 水準，進一步參考 2 月低位 104.40。阻力位則預估在 10 天平均線 109.10 及 110 關口，較大阻力看至上月底未能闖過的 111 水準。

預估波幅：

阻力 109.10- 110.00 – 111.00

支持 106.10 – 105.00 – 104.40

GBP 英鎊 - 1.40 關口受阻，英鎊調頭回跌

在本周中公佈數據顯示，英國 3 月消費者物價指數 (CPI) 較上年同期上升 0.7%，不及預估的上升 0.8%。金融市場預期英國央行明年年底前加息 25 基點的可能性約為 50%，但許多經濟學家認為央行要等更久才會行動。接下來，市場人士將關注周五的英國零售銷售數據及採購經理人指數(PMI)，以衡量英國經濟復甦的強弱。

英鎊兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數剛在本周由超買區域回落，同時亦見匯價在 1.40 大關行人止步，短線或許英鎊將告回調。當前的一個重要支將參考 100 天平均線，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於 1.3725。另外，若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3640 - 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 瑞郎醞釀調整壓力

美元兌瑞郎走勢，圖表見匯價在上周連日下探著 250 天平均線支撐，但一如三月時的情況，目前位於 0.9190 的 250 天線仍然力保不失，估計若然本周仍繼續守穩，美元兌瑞郎將醞釀彈走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2% 的回升目標看至 0.9290，擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9325 及 0.9360 水準。關鍵阻力預估在 0.95 及 0.98 水平。向下較大支撐料為 100 天平均線 0.9040 以至 0.8870 水平。

預估波幅：

阻力 0.9290 – 0.9325 – 0.9360 – 0.9500

支持 0.9190* – 0.9040 – 0.8870

AUD 澳元 - 商品價格上漲和經濟復甦展望推高澳元

技術圖表所見，澳元兌美元此前受制於 25 天平均線，而在上周中終見突破；同時，MACD 指標亦已告明確上破訊號線，若匯價仍可持於 25 天平均線之上，可望澳元仍有繼續上試的動力。上望目標料為 0.7850 及 0.80 的心理關口，下一級參考 2018 高位 0.8136。支持位回看 0.77 及 25 天線 0.7630 水平，較大支撐預估在 0.75

預估波幅：

阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7700 – 0.7630 – 0.7500

NZD 紐元 - 紐元釋然衝高

紐元兌美元自 3 月下旬以來持續走升，至本周二升見 0.7227 的一個月高位，但其後似乎力有不隸，周四已回落至 0.72 水準下方。而技術圖表亦見 RSI 及隨機指數自超買區域回落，或見紐元即將有回調壓力。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6810 水準。阻力位則預估在 0.7270 及 0.7390，下一級參考 2017 年 7 月高位 0.7557。

本週要聞：

紐西蘭央行將指標利率維持在 0.25% 不變

紐西蘭央行維持大規模資產購買計劃的規模在 1,000 億紐元不變

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6810

CAD 加元 - 政策收緊傾向支撐加元走高

美元兌主要貨幣在周二一度反彈，因印度和日本疫情反撲導致股市普遍疲軟，提振美元的避險吸引力；但隨後美元乏力再作上揚，美元指數仍見徘徊於 90.86 的七周低位附近。市場人士重新考慮可能需要多長時間通脹才能迫使美國聯邦儲備理事會 (FED) 收緊貨幣政策，美聯儲聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下周將召開會議。至於加拿大央行則剛在周三公佈利率決議，央行將基準利率維持在 0.25% 不變，並將每周凈買入加拿大公債的目標規模從 40 億加元下調至 30 億加元，稱調整反映了經濟復甦取得的進展；央行亦大幅提升了對加拿大經濟的預期，或許正暗示有機會在 2022 年底開始加息。加拿大央行在周三同時發布的《春季貨幣政策報告》中稱，預計 2021 年加拿大經濟將增長 6.5%，高於 1 月預估的增長 4.0%。

加拿大偏向鷹派的聲明，於周三推高加元，美元兌加元一度觸及一個月低位 1.2455。技術圖表所見，美元兌加元自三月下旬持續窄幅橫行，並且連番向上受阻於 1.2650 水平附近，包括最近在周三高位觸及 1.2652 後明顯回跌；反過來，這段橫行走勢則保持在 1.2450 附近獲見支撐，目前匯價已探試此區底部，而 RSI 及隨機指數正處下行，MACD 指標亦跌破了訊號線，故若 1.2450 在短線出現明確失守，可望美元兌加元將展開一浪下跌行情。下試目標參考 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246，關鍵支撐將會指向 1.20 關口。至於向上較大阻力料為 1.2750 及 1.2880 水準。

預估波幅：

阻力 1.2650* - 1.2750 – 1.2880

支持 1.2450 – 1.2361 – 1.2246 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價止住跌幅，利比亞產量下降抵消亞洲需求風險

油價周四基本持平，對利比亞原油產量下降的擔憂，抵消了印度和日本新冠病例上升將導致能源需求下降的預期。美國原油期貨價格上漲 0.08 美元，或 0.1%，收報每桶 61.43 美元。利比亞表示，其石油產量最近幾天降至約 100 萬桶 / 日，由於預算問題可能進一步下降。

圖表所見，油價在高位橫盤多日後，這三天呈顯著回挫，更帶動 RSI 隨機指數亦明顯下滑，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 25 天平均線 60.80 及 60 美元關口，下一級參考上月低位 57.25 美元。阻力料為 62.60 及 63.50，進一步參考 65 美元。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存增加 59.4 萬桶，市場預估為減少 297.5 萬桶

EIA：美國一周汽油庫存增加 8.6 萬桶，市場預估為增加 46.4 萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少 107.4 萬桶，市場預估為減少 95.6 萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率持平

美國一周原油每日進口量減少 41.6 萬桶

預估波幅：

阻力 62.60 – 63.50 – 65.00

支持 60.80 – 60.00 – 57.25

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)