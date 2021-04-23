比特幣24小時跌幅突破10% 分析師：失守50日均線後往往伴隨災情

就在比特幣價格直線滑落之際，市場上更多人開始看壞後市，並猜測接下來的低點，取代了先前愈看愈高的目標價位。

受拜登考慮擴大資本利得稅影響，比特幣周五 (23 日) 跌破 5 萬美元關卡，截至台北時間 13:21，比特幣價格報 48781 美元，24 小時跌幅逾 10.5%，整體市值也已滑落 1 兆美元，至 9116 億美元。

本波跌勢最早始於上周五，Bespoke Investment Group 本周發布報告指出，比特幣在周二首度跌破 50 日移動平均線，此前，比特幣已經連續 193 天站在此一均線上方，是至少 7 年以來最長紀錄。

(圖表取自 market watch)

Delta Exchange 執行長 Pankaj Balani 指出，比特幣已經跌破 50 日均線，這使得目前看來還有更多下行空間，可能會摔至 4 萬美元左右。

Balani 指出，自去年 10 月以來，50 日均線一直是對比特幣的關鍵支撐，但這一次並沒有守住。

(圖表取自 marketwatch)

Bespoke 研究顯示，當比特幣在至少 100 天以上後失守均線，在接下來一周、1 個月及 3 個月時間中，往往出現下跌。

Bespoke 稱，這種情況下，比特幣一周跌幅的中位數為下跌 4.6%，在 1 個月和 3 個月後，跌幅的中位數分別達到 6.5% 和 13.4%。

古根漢投資長 Scott Minerd 本周在比特幣失守 6 萬美元之後表示，比特幣泡沫非常大，將出現一波重大修正，他認為可能回落 50%，到 20000-30000 美元。

之前多次提出樂觀看法的摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou，對這次比特幣大跌後的走勢，也顯得擔憂。他在周二表示，如果比特幣不能很快重返 6 萬美元關卡，恐怕將失去上漲的動能。