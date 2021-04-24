週五 (23 日) 白宮宣布，美國總統拜登將於 6 月出訪英國、比利時，這是他上任後的首度外交訪問。

美國總統拜登 (Joe Biden) 企圖在全球氣候談判樹立美國領導地位之際，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週五宣布，拜登將於 6 月進行上任後首次海外出訪，前往英國、比利時。

莎琪稱，拜登將努力推進美國在公共衛生、經濟復甦和氣候變化方面的關鍵政策重點，並在主要民主國家間彰顯團結和共同價值觀。

根據白宮釋出的行程表，拜登將在 4 月 11 至 13 日出席英國舉行的 G7 領袖峰會，並拜訪英國首相強生。

拜登 6 月將前往英國比利時 進行首次海外訪問 (圖片：AFP)

隨後，拜登將於 6 月 14 日前往比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織 (NATO) 領袖會議，屆時將與北約國家領導人舉行雙邊會談，可能討論俄羅斯及烏克蘭情勢，以及北約從阿富汗撤軍等主題。

拜登還將利用機會參加美國與歐盟峰會，討論全球衛生安全、經濟、氣候變遷、數位貿易合作、強化民主等共同外交議題。

在前美國總統川普任期內，美國與歐盟關係降至冰點，拜登上任後計畫積極重整策略，期盼恢復美歐合作關係，優先重建互信。

美國國務院本週發布旅行警告，將至少 116 個國家或地區升至第 4 級的「請勿前往」，包含英國和比利時。