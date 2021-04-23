【富蘭克林華美】電子重返主流，留意高檔震盪

摘要: 周初由傳產鋼鐵、航運領軍向上，類股輪動快速，經過周四下跌後，周五盤勢轉由電子股重新掌握盤面，權值股仍領軍向上，指數攀高到 1 萬 7 千 300 點，留意高檔風險。

台股周四雖爆 6 千 5 百億量收黑，但周五由電子股族群領軍，周五收紅 200.3 點或 + 1.19%，收 17,300.27 點 (證交所，截 4/23 收盤)，成交量 4,542.63 億 (台幣)。富蘭克林華美投信認為，周初由傳產鋼鐵、航運領軍向上，類股輪動快速，經過周四下跌後，周五盤勢轉由電子股重新掌握盤面，權值股仍領軍向上，指數攀高到 1 萬 7 千 300 點，留意高檔風險。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，因市場資金充沛，各類股輪動快速，盤面上看到面板、航運、塑化、鋼鐵等類股成交量與成交值皆有放大，不過，就電子股成交量來看僅有 50% 左右比重，所佔權重電子類股仍顯不足，後續若要繼續往上攻堅，仍需觀察電子權值股，是否能夠帶量領軍向上突破。

郭修伸認為，我們仍然看好科技股特別是半導體與 IC 設計晶片部分，看好以移動通訊、高速運算、汽車電子與物聯網為主軸，其中包含 5G 無線通訊、光通訊、人工智慧 AI，IOT(物聯網)，車用電子，Data Center 等相關領域。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，短線傳產、鋼鐵、航運與塑化等輪動快速，資金追捧落後補漲的電子股態勢明顯，科技權值股領軍上漲。由於周四大盤帶量下殺，目前短線上要再挑戰前波高點，則需要電子權值股重新扮演推動角色，成交比須再提高。

另外，目前仍有干擾因素影響市場變化，其一，是美中貿易戰後續情況，由於美國列出七家中資公司於黑名單，造成雙方敏感神經被挑起，仍在攻防之中；其二，有關環保議題，美中雙方皆已出席 4 月 22 與 23 日全球氣候高峰會，倡議環保話題，希望能協助全球環保議題，然而也帶動天然資源等產業，周書玄認為，探究貿易戰與環保兩個議題背後，皆有利於台灣企業發展，持續看好環保節能減碳與台灣製造的話題，也有利台股相關族群表現。

富蘭克林華美投信建議，操作策略仍以科技股為主，傳產股為輔，看好晶圓代工、記憶體、被動元件、連接器、IC 設計等類股，另外，非電子股則以電動車、汽車零組件、自行車材料相關類股為主。針對後疫情時代，全球疫苗施打後，推估餐廳、戶外活動、汽車、旅遊等皆可望逐漸改善，將逢低擇優布局，或可利用台股基金以定期 (不) 定額方式扣款，長期投資。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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