紫色iPhone月底在台開賣 電信商祭預購搶5G用戶

蘋果春季發表會推出紫色 iPhone 12、iPhone 12 mini 新機，吸引市場不少目光，並將在下周五 (30 日) 在台上市，電信商為加速增加 5G 用戶，祭出預購優惠活動，申辦 1399 元以上 5G 資費，搭配指定方案，手機有機會 0 元入手。

中華電 (2412-TW) 祭出用戶申辦 iPhone 12 全機型，搭配月租費 1399 元以上方案，合購 Apple 系列商品 Apple Watch、iPad、AirPods Pro 、HomePod mini 等，再享最高折價 2000 元。

遠傳 (4904-TW) 將網路門市祭出加碼優惠，4 月 26 日上午 10 點前，預約登記並完成線上預購申辦指定方案，取貨即加贈早鳥禮「網路門市配件購物金 1000 元」，品項包括保護殼、皮套、保護貼等。

台灣大 (3045-TW) 實體、網路門市同步在周五 (23 日) 晚間 8 點起開放預購，用戶除先繳 1000 元即可登記預購新機外，5 月底前申辦 5G 指定專案，加碼送 momo 幣，其中，用戶申辦 1899 元資費綁約 4 年，手機 0 元帶回家，再送 momo 幣 4000 元，VIP 用戶續約搭配其他資費最高再省 5000 元。

台灣之星即日起，不限台灣之星用戶都可至實體與網路門市登記資料，此外，月租 799 元起享終身 4G 不限速上網吃到飽，有使用 5G 網路才須付費，每月最高只要加 200 元。