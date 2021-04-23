亞馬遜Just Walk Out自動結帳技術 將進駐生鮮無人超市

亞馬遜 (AMZN-US) 準備將其自動結帳技術引入無人生鮮雜貨超市，未來顧客將不用大排長龍等待結帳。

CNBC 報導，根據一份規畫文件，美國康乃迪克州布魯克菲爾德郊區一家正在興建的購物商場，將出現亞馬遜稱為「拿了就走」（Just Walk Out）的自動結帳技術。這項技術可以讓顧客不用排隊等結帳，且會自動追蹤顧客拿取的商品，在顧客離店時自動結帳。

規畫文件顯示，商場前門設置進出通道，顧客進入店前要先掃描應用程式或信用卡，商場內天花板上裝有追蹤系統，用於追蹤顧客在商場購買的商引。文件中還提到電子貨架系統，亞馬遜已在其生鮮雜貨超市與無人便利商店設置該項功能。

此外，該商場也規畫設計一個大型專區，讓顧客可以領取線上訂購的生鮮雜貨，或者免費退貨。

目前還不清楚生鮮雜貨超市是否會加入其他高科技元素，例如近期推出的智慧購物車 Dash cart，省去排隊結帳的麻煩，讓顧客購物結帳更便利。

亞馬遜拒絕評論這則報導。

今年 9 月，亞馬遜在洛杉磯伍德蘭崗（Woodland Hills）開設第一家生鮮雜貨超市，此後又在南加州與芝加哥的幾個郊區開設十幾家門市，未來也預計在美國東岸增設幾家生鮮雜貨超市。

如果亞馬遜在生鮮雜貨超市推出無收銀員的結帳技術，將是該行業的一項壯舉。Standard Cognition、AiFi、Grabango 等新創企業皆開發供零售商使用的自動系統，不過推廣較為緩慢，因為該項技術在大型商店中部署成本較高，且具挑戰性。

亞馬遜生鮮雜貨超市面積約為 3.5 萬平方英尺（約 1,000 坪），相當於亞馬遜另一家連鎖超市 Whole Foods 的店面面積。此外，這種結合實體與線上購物的超市，為顧客提供各種價格較 Whole Foods 低廉的商品。