歐洲央行維持利率及危機應對政策不變 符合預期

歐洲央行周四 (22 日) 決定維持利率不變，維持危機應對工具不變，符合市場普遍預期。

歐洲央行管理委員會將歐元區的整體利率維持在 0%，並將銀行的存款利率維持在 - 0.5%，與上個月的更新幾乎相同。官員們表示，將繼續向銀行提供長期貸款，以保持信貸流向企業和居民部門。

這一決定的背景，是整個歐盟範圍內疫苗的推出慢於預期，這損害了歐盟的經濟復甦前景。經合組織上個月發布經修訂的預測，認為歐盟今年和明年的增長將差於 G20 的平均水準 。

在 3 月份的上一次會議上，歐洲央行承諾大幅加快資產購買，以遏制政府債券遭到拋售的影響。當時，美國經濟從疫情中迅速復甦引發了債券市場的拋售，對歐元區的經濟復甦構成風險，投資者賣出債券是因為預期央行將被迫提前升息。

不過，歐洲央行已經表示，只有在強勁而可持續的增長立定根基之後，才會提高利率。

3 月會議後，抗疫資產購買計畫之下的淨購買金額，由年初每周約 140 億歐元水準，升至約 170 億歐元，整體資產淨購買預計將持續到 2022 年 3 月底。

歐盟最近幾周大幅加快疫苗接種的步伐，以為經濟反彈奠定基礎。

最新數據顯示，3 月份歐元區的通貨膨脹率達到 1.3%，較 2 月份的 0.9% 迅速上升。