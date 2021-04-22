抗旱2.0見成效 經長：每日增52萬噸水源超預期

中南部水情告急，政府啟動抗旱 2.0 措施，初步見到成效，經濟部長王美花今 (22) 日透露，原先預估每日增加 16.8 萬噸水源，目前已放大至 52 萬噸，超乎預期，光是中部地區就有 24 萬噸，節水效果很好。

西半部水庫水位持續探底，根據台灣水庫即時水情資料顯示，截至 22 日止，新竹寶山、寶二蓄水率分別下滑至 15.3%、5.8%；台中德基水庫蓄水率 3.9%；曾文水庫則因水源調度，蓄水率跌破 9%。

王美花指出，目前全台可供水量大幅優於預期，從原先估計的每日增加 16.8 萬噸，已擴大至 52 萬噸，超出預期的三倍。其中，中部從原來的 10 多萬噸，增加至 24 萬噸，包括台中、彰化地區，約為百萬人每日用水。

王美花進一步說明，自限水政策上路後，台中用水已從原來的每天 140 多萬噸降到 120 萬噸左右，節水效果非常好；再加上地下水源水井、伏流水等挹注，短期供應可維持目前供五停二的情形。

關於高雄水情部分，王美花說，有仔細盤點供水情形，高雄目前每日節水接近 11 萬噸，同時增加水源，包括現有水井評估復抽，水利署也與高雄市政府合作，可能會再開發 30 口水井，協助開源。

此外，高雄透過水源調度延長供水。王美花表示，雖然水庫蓄水量很少，但藉由調度因應，都在預期情境之內，像是曾文水庫調度到南化或甲仙堰，藉此增供高雄用水，根據評估，可為高雄每日再增加 20 萬噸的水源。