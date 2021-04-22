外資大買多檔金融股 狂賣面板雙虎22萬張

台股今 (22) 日上下震盪 362 點，終場下跌 105.14 點，跌破 5 日線，收 17096.97 點，並爆出史上最大量 6448.89 億元，三大法人合計賣超 28.99 億元，外資買超多檔金融股，不過大賣群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 22.66 萬張。

證券分析師黃漢成指出，台股今天的鉅量長黑收黑 K 棒，顯示大盤在漲多下，市場主力有高檔出貨的嫌疑，大盤將進入整理。

今天集中市場外資及陸資買超 29.14 億元，投信買超 1.02 億元，自營商賣超 59.15 億元；期貨市場方面，外資增加 966 口空單，未平倉合約空單口數為 28734 口。

今天集中市場外資買超個股為，聯電、新光金、中鋼、南紡、彩晶、臺企銀、富邦金、中信金、華邦電、國泰金；今天集中市場外資賣超較多的個股為，友達、群創、仁寶、長榮、益航、台泥、長榮航、緯創、誠美材、群益證。

今天集中市場投信買超較多的個股為，華航、中鋼、群創、彩晶、榮成、友達、開發金、慧洋 - KY、長榮、新光鋼；賣超較多的個股為，元晶、南亞科、日月光投控、緯創、中興電、廣宇、和大、旺宏、南電、國產。

今天集中市場自營商買超較多個股為，聯電、開發金、中工、台泥、力麗、農林、國喬、中石化、裕民、大亞；賣超較多的個股為，友達、群創、中鋼、華邦電、長榮、至上、華航、長榮航、彩晶、大成鋼。