玉米價格看漲 南美乾旱+黃豆價格好加劇供需失衡

繼黃豆受天氣惡劣影響價格後，專家表示，玉米產量也將遭遇氣候威脅將導致供應下滑，未來幾個月期貨價格將看漲。

Hackett Financial Advisors 總裁 Shawn Hackett 週三表示，直到 2020-21 年玉米生長季節結束時，美國玉米庫存將達到 13 億蒲式耳，遠低於美國農業部 (USDA) 原先預期的 17 億蒲式耳。

Hackett 表示：「USDA 應下調玉米的產量預測，目前玉米期貨市場尚未反映這樣的產量落差，未來將出現一波重新定價，提高玉米期貨價格。」

Hackett 表示，等到產量下滑事實確立，玉米報價可能會跳漲 5 美元至 6 美元之間。近期芝加哥商品交易所 (CME) 的玉米期貨價格為每蒲式耳 4.57 美元 ， 已逐漸自 8 月初 3.08 美元的低點上揚。

玉米出現產量落差的 0 原因之一在於南美的惡劣天氣令巴西玉米播種期延後，這將導致玉米產量下降。巴西玉米通常會在 2 月份開始播種，除了玉米外，南美的乾旱氣候也延遲黃豆播種，這將引發連鎖反應，影響明年第二季玉米產量。

Teucrium Trading 執行長 Sal Gilbertie 表示：「南美黃豆收成延遲，這意味著第二季玉米產量將進一步受影響。」

據美國農業部估計，巴西減產是一個大問題，因為巴西是全球第三大玉米生產國，佔全球玉米產量約 10%；前兩大分別是美國和中國。

全球的農民選擇種植何種農作物，也將決定黃豆和玉米價格的命運。目前黃豆價格遠高於玉米，這給予農民種植的動力。Gilbertie 表示，黃豆和玉米可以說是競爭關係，由於目前黃豆價格較高，因此將會獲得農民青睞。

玉米供給可能下滑之際，又面臨更多的需求，供需失衡可能更加嚴重。玉米一大需求來自於中國，理由是近期中國養豬業正逐漸走出非洲豬瘟的陰霾，提高玉米等飼料需求。

此外，全球經濟復甦也提高汽油消耗量，意味著需要更多的玉米來製造乙醇燃料添加劑。