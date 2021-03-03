遠傳亞太電共頻共網 獲NCC核准

NCC(國家通訊傳播委員會) 今 (3) 日核准通過遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 5G 3.5GHz 共頻共網申請案，期限 20 年；兩家業者需成立小組確保網路獨立控管，同時將再增加 2000 座基地台，後續待公平會許可後即可運作。

NCC 今日審議遠傳與亞太電無線電頻率共用、營運計畫變更、網路設計計畫變更等申請討論案，此案也是 2019 年電信管理法上路後，首例共頻共網案，依照規定，兩家業者需再向公平會申請審核，通過後才能正式共頻共網。

NCC 表示，兩家電信商也提出兩項承諾，包括網路獨立控管及提升網路涵蓋率。其中網路獨立控管方面，兩家業者將會成立 3.5GHz 網路管理暨資安監督運作小組，定期開會並提出運作報告。

網路涵蓋率部分，NCC 指出，雙方將再建置 2000 座基地台，遠傳將再增建 500 座 5G 基地台、1000 座 4G 基地台，亞太電則建置 500 座 4G 基地台，藉此擴大訊號涵蓋，提供消費者使用體驗。

遠傳將分兩階段入股亞太電，第一階段增資 50 億元參與亞太電私募，每股取得價格 10 元，持股比 11.58%，第二階段將與亞太電母公司鴻海 (2317-TW) 換股，持股提升至 23.8%，與鴻海將並列亞太電最大股東。對此，NCC 指出，遠傳與亞太電後續將分別向 NCC 及公平會申請入股案。