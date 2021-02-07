亞太電搶攻企業用戶商機 拚營收比重攀升至3成

亞太電 (3682-TW) 雖然未取得 5G 頻譜 3.5GHz 商用頻段，但仍持續看好 5G 企業專網商機，去年全年企業用戶營收年增 170%，預期智慧製造、智慧醫療、ICT 專案需求動能強勁下，今年企業用戶營收有望年增 200%，目標營收比重攀升至 3 成。

亞太電自去年以台灣首家提供 28GHz 毫米波頻段開台後，積極拓展企業專網領域，鎖定六大垂直領域，包括智慧製造、智慧交通、智慧醫療、智慧娛樂、智慧能源及智慧零售等，除結合母集團鴻海 (2317-TW) 專網設備，更與集團子公司富鴻網、IC 封測大廠矽格 (6257-TW) 等打造全台灣製的端到端 5G 設備。

總經理黃南仁認為，目前 IC 專案、智慧製造、智慧醫療對 5G 專網需求強勁，帶動去年全年企業用戶營收年增 1.7 倍，隨著專網陸續啟動 POC 場域試驗，看好今年企業用戶營收有望年增 2 倍。

個人用戶方面，亞太電則與遠傳 (4904-TW) 進行共頻共網合作，黃南仁強調，目前合作案進展順利，樂觀看待未來發展，此外，用戶數持續增加中，且 5G 用戶的 ARPU(每使用者平均收入) 約為 4G 的 2 倍，顯示質和量均有提升。

黃南仁表示，除增加 5G 網路建設外，4G 網路建設也同步加碼，估今年資本支出約 50 億元，較去年增加 7-8 億元。