2021年東京車展受疫情影響 主辦單位宣布停辦

「日本汽車工業會」(Japan Automobile Manufacturers Association，JAMA) 於週四 (22 日) 表示，受到疫情影響，日本兩年一度的汽車盛會「東京車展」(Tokyo Motor Show) 今年停辦。

日本汽車工業會會長、也是豐田汽車 (7203-JP) 公司社長的豐田章男在記者會說：「雖然這回也有考慮利用線上方式來舉辦更具魅力的車展，但考量到要在安全、安心的環境下讓更多顧客在主要節目中體驗汽車的魅力，有其困難之處，因此決定停辦車展。為了可以在下次推出進化的東京車展，希望期盼大家繼續支援」。

2021 年東京車展原本預定在秋天舉辦。從過去的經驗來看，參觀人數通常多達 100 萬人，要在疫情下保障群眾健康，恐怕相當困難。

上一屆的 2019 年東京車展吸引多達 192 家的企業團體參展，參觀人數約 130 萬人，是 12 年來首度突破 100 萬人。

在疫情影響下，全球五大車展紛紛決定取消。例如原定 2021 年 9 月在美國底特律舉辦的「北美國際車展」連續兩年停辦，通常在春天舉行的瑞士「日內瓦國際車展」也同樣連續在 2020、2021 停辦。

中國「北京國際車展」去年則是延後 5 個月，於同年 9 月舉行。「上海國際車展」也在今年 4 月 19 日開幕，目前正在舉辦當中。