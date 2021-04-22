皇龍開發擬發行CB籌資4億元 最快5月中完成募集

皇龍開發 (3512-TW) 去年營建地產收入首度超越原有的電子零組件，並打入日本任天堂及新創健身 Tonal 供應鏈，皇龍送件擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 募集 4 億元，今 (22) 日申報生效，最快將在 5 月中旬掛牌交易。

這是皇龍開發新團隊入主 6 年來首度公開發債籌資，也是台南建商今年以來繼上曜 (1316-TW) 之後，另一起發債籌資案，主辦券商台新證券。

皇龍開發去年電子事業部約 10 億元，營建事業部門約 14 億元，電子事業部主要生產散熱、金屬機構件產品，重要終端應用客戶包括美國新創事業健身器材 Tonal、手機品牌夏普及富士通，預估今年起在產品優化及新客戶加入放量出貨下，營收將成長。皇龍開發也積極接單任天堂的 Switch 滑軌機構件。

皇龍開發去年營建入帳約 14 億元，年增 2.71 倍，其中包括台南永康的「山見睛」認列約 5 億元，九份子的「天慕」案認約 9.6 億元；今年則有台南中西區的「皇龍雲鼎」建案已拿到使用執照，本月起開始交屋，總銷估有 14-15 億元，已銷售達 33%，至於今年正在興建中的還有總銷 10 億元的「天慕 2」，最快年底交屋。同時，皇龍還會有總銷 10 億元，100% 完銷的台南九份子「天席」案入帳。

皇龍開發去年稅後純益 2.03 億元，創新高，年增 7.99 倍，每股純益 2.63 元，董事會決議擬配發 2 元現金股利，也是新團隊 2015 年正式入主 6 年來首度配股利。