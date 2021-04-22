張志誠觀點：財報利多高檔股留意資金大挪移 低檔低本益族群將勝出

1. 大盤 4 月來第二度連續 5 天在 KD 指標 80 以上過熱區，經驗上，過熱區最怕遇到爆大量背離，如加權指數昨日創歷史新高點時，除了量縮背離產生需要休息的訊號外，指標沒有背離，因此我認為 4 月初先有 IC 設計高價股的營收利多被換手後，本波創高則是連續飆漲的鋼鐵、塑化將因第一季財報公佈，而在高點被換手，此點為台股今天下跌 121.7 點的關鍵。

2. 弱勢股千興 (2025-TW) 一度跌停板，台塑化 (6505-TW) 量增黑 K，漢唐 (2404-TW) 量增破月線，祥碩 (5269-TW)、世芯 (3661-TW)、金麗科 (3288-TW) 等中國官方有關的 IC 設計股，頻頻破底，這是導致這一波 IC 設計股高檔向下比價的元兇，反應在美國費城半導體指數昨夜已跌破月均線，比三大指數更早滑落，台股今天下跌電子指數尚在月均線之上，主要是面板為 DRAM，矽晶圓股將挾第一季財報利多而攻高，縱觀若台股還有電子低本益比股以及受惠 BDI 指數大漲持續攻擊的散裝航運股支撐的話，則研判加權指數只要沒有異常跌破 16559 點的話，短線震盪整理都屬於合理現象。

3. 4/19 號開始在上海舉行的汽車展，一字排開電動汽車就佔了半數，這說明電動汽車已是各大車廠積極搶攻的一塊大餅，中國的電動汽車銷量更佔了全球的 40%。

合晶 (6182-TW) 專攻重參雜矽晶圓，全球市佔率達 30% 左右，合晶的客戶更集中在 IGBT、MOSFET 等功率半導體廠，而電動車的需求又佔了將近三分之一的功率半導體產能。所以合晶顯然是這波車用晶圓供不應求很大的受惠公司。

環球晶併購德國大廠 siltronic 後，產能會再大幅成長一躍成為全球第二大廠， 全球半導體缺貨潮繼續延燒，環球晶大動作募資 800 億就是要完成世創的收購案，還有繼續添購新廠房設備。

中美晶身為環球晶的母公司，也將因環球晶市場份額增加而受惠。

4. 本週一我特別建議投資人務必要從鐵礦砂大漲必然帶動的 BDI 指數比漲行情鎖定，市場前波追價鋼鐵終究漲到一個程度有限，然而沈寂 10 年專運大宗物資的散裝輪，卻是開始邁向獲利跳躍之路，益航 (2601-TW)3 月營業收入 6.19 億元，稅前淨利 0.76 億元，稅後純益 0.6 億元，每股盈餘 0.05 元，新興 (2605-TW)3 月營業收入 2.85 億元，稅前淨利 2.48 億元，本期淨利 2.48 億元，每股盈餘 0.41 元，兩家公司股價剛突破長期的大底部，是我認為複製貨櫃海運等公司前波股價跳漲翻倍的重要追蹤股，提前公布 3 月 eps 的益航我預估實際營業利益調升後，隱含單季最佳未來可挑戰約 0.7-1 元，新興則隱含單季最佳 eps 則估可挑戰 1.2-1.5 元，關鍵在海岬型船舶剛站上每日租金 2.8 萬美元剛起漲，投資人提前從低本益公司投資，必能克服台股短線的震盪。

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