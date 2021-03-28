皇龍營建、電子雙箭頭高成長 擬發債籌資

皇龍開發 (3512-TW) 新團隊 2015 年入主經營後，去 (2020) 年營建地產收入首度超越原有的電子零組件事業部門，全年營收 24.12 億元，年增逾 82%，並打入日本任天堂及新創健身 Tonal 供應鏈，皇龍擬發行有擔保可轉換公司債募集 4 億元，用於改善償還銀行借款。

皇龍開發的發行可轉換公司債進行市場公開籌資，是新團隊入主 6 年來首度在市場公開籌資，將為台南建商今年以來繼上曜 (1316-TW) 之後的另一發債籌資案，皇龍開發發行可轉換公司債主辦券商為台新證券，擬於近期內向金管會送件。

皇龍開發去年電子事業部約 10 億元，營建事業部門約 14 億元，電子事業部生要在散熱、金屬機構件產品，重要終端應用客戶則包括美國新創事業健身器材 Tonal、手機品牌夏普及富士通，預估今年起在產品優化及新客戶的加入放量出貨下，營收將有成長空間。皇龍開發也積極接單任天堂的 Switch 滑軌機構件。

皇龍開發去年營建入帳約 14 億元，年增 2.71 倍，其中包括台南永康的「山見睛」認列約 5 億元，九份子的「天慕」案認約 9.6 億元；今年則有台南中西區的「皇龍雲鼎」建案已拿到使用執照，4 月開始交屋，總銷估有 14-15 億元，已銷售達 33%，至於今年正在興建中的還有總銷 10 億元的「天慕 2」，最快年底交屋。同時，皇龍 2022 年還會有總銷 10 億元，100% 完銷的台南九份子「天席」案入帳。

皇龍開發去年營收 24.12 億元，毛利率 16.84%，年增 5.01 個百分點，稅後純益 2.03 億元，創新高，年增 7.99 倍，每股純益達 2.63 元。公司董事會決議配發 2 元現金股利，也是新團隊入主 6 年來首度配發股利。