華星光私募引入誼虹科技 下半年拚單月轉盈

光通訊廠華星光 (4979-TW) 受全球 5G 基建放緩，首季營運動能降溫，隨著第 2 季中國 5G 基建標案開出，華星光看好，營運將隨中國、韓國等地拉貨回溫，加上資料中心代工需求穩健，近期也透過私募引進策略性投資人誼虹科技，可望進一步擴大產品、業務布局，下半年力拚單月轉虧為盈。

華星光辦理私募 13000 仟股，以每股 20.35 元，引進策略性投資人誼虹科技，並藉此取得 2.65 億元資金，據了解，目前華星光兩大股東分別為士鼎創業投資、誼虹科技，持股比例均落在約 10%，而士鼎法人代表也改由誼虹總經理簡惠敏擔任。

誼虹科技專注在光纖通信主動元件、高附加價值模組，產品涵蓋 CWDM/DWDM 用雷射二極體、檢光二極體、光接收發射模組等，華星光表示，引進誼虹科技後，可望擴大光通訊產品業務布局，進一步了解終端市場需求，達到互補互利，私募取得資金也將用於充實營運資金、償還銀行借款。

營運方面，華星光去年下半年受全球 5G 基建布建放緩，營運成長動能受阻，反觀資料中心代工業務則穩定成長，展望第 2 季，市場靜待中國今年 5G 基建標案開出，華星光也認為本季上游缺料狀況緩解，加上市場回溫，營運將優於首季。

從各產品分析，華星光表示，目前 5G 基站仍以 10G 產品為主，但今年 25G 產品可望逐步放量，資料中心客戶也逐步由 100G 產品往 400G 發展，下半年將逐步貢獻營運，今年也將以單月轉盈為目標。