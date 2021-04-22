〈台股盤前要聞〉廣達驚傳遭駭客勒索、張忠謀讚台晶圓製造三優勢 今日必看財經新聞

台股盤前要聞聚焦九大重點，廣達驚傳遭勒索軟體攻擊，若不支付贖金 14 億元，駭客揚言將公布廣達幫蘋果代工的設計圖；台積電創辦人張忠謀指出，台灣在晶圓製造擁有三大優勢，並認為工程師敬業程度不如台灣。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

廣達驚傳遭勒索病毒攻擊 已通報執法部門、資安單位

代工大廠廣達 (2382-TW) 驚傳遭到勒索病毒入侵，並要求支付新台幣 14 億元贖金，甚至包含廣達協助蘋果生產的產品示意圖，廣達對此發聲明表示，已將監測到的異常網路狀況，通報相關執法部門、資安單位，日常營運未受影響。閱讀全文...

張忠謀：台灣在晶圓製造擁三大優勢 美工程師敬業程度不如台

晶圓代工龍頭創辦人台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀昨 (21) 日表示，台灣在晶圓製造方面，擁有大量優秀人才願意投入製造業、經理人都是台灣人、高鐵及高速公路交通方便等三大優勢；他也認為，美國製造業幾十年前就不紅了，且工程師敬業程度不如台灣。閱讀全文...

鴻海威州廠新協議曝光 雇員從 1.3 萬銳減為 1454 人、減稅優惠大縮水

鴻海和美國威斯康辛州達成的新投資協議內容曝光，根據民主黨籍的威州州長艾佛斯 (Tony Evers) 周二 (20 日) 的聲明，鴻海建廠規模將大縮水，聘雇人數從原本預定的 1.3 萬人銳減為 1454 人，州政府提供的減稅優惠也從 28.5 億美元下降到 8000 萬美元。閱讀全文...

加密貨幣新寵兒奇亞幣現身 礦工狂掃大容量硬碟 記憶體廠受惠

隨著加密貨幣熱潮持續延燒，市場出現新寵兒奇亞幣 (Chia)，不過，奇亞幣與一般加密貨幣不同，其主要藉由未使用的儲存空間進行挖礦，因此硬碟容量越大，挖礦也越有效率，造成礦工大舉掃貨大容量硬碟 HDD、SSD，記憶體族群也直接受惠。閱讀全文...

林郭文艷請辭精英董座 詹文男接任

精英 (2331-TW) 昨 (21) 日發布重訊公告，董事長林郭文艷以個人因素請辭，將由董事詹文男新任董事長，即日起生效，而精英也是林郭文艷在大同 (2371-TW) 變天後，僅保留的關係企業董座職位，這次辭任董座，加上已完全出脫大同持股，顯示已徹底退出大同。閱讀全文...

友達拚穩定獲利 2023 年五大場域應用營收比重上看 2 成

面板景氣看旺，友達 (2409-TW) 營運轉佳，展望今年，董事長彭双浪、總經理柯富仁同聲終端庫存水準仍低，供需維持健康水準，近年雙軸轉型成效逐步浮現，預期 2023 年來自五大場域應用營收貢獻將達 15-20%，目標讓友達能更穩定獲利，跳脫傳統景氣循環。閱讀全文...

散裝航商 3 月獲利驚奇 慧洋 - KY 單月賺贏去年 新興賺贏過去 2 年總和

近來航運股股價飆翻天，繼貨櫃海運後，多家散裝航商大漲，昨 (21) 日公布 3 月自結獲利，慧洋 - KY(2637-TW) 單月稅後純益超過 5 億元，年增逾 6 倍，並賺贏過去一年，新興 (2605-TW) 單月稅後純益更賺贏過去 2 年總和，而益航 (2601-TW) 也成功扭轉去年虧損狀態。閱讀全文...

暌違近一年 強茂大股東再加碼自家股票 720 張

二極體廠強茂 (2481-TW) 近期營運明顯好轉，不僅二極體銷售暢旺，新切入的 SiC、FRED 也各有斬獲，加上漲價效應，獲利表現大躍進，大股東金茂投資自去年 5 月加碼自家股票 100 張後，今年 3 月再度加碼 720 張，顯現對前景展望樂觀。閱讀全文...

蘋果春季發表會亮點回顧：新 iPad、繽紛 iMac、愛馬仕款 AirTag、紫色 iPhone12

蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，蘋果一口氣推出多項新品，包括新款 iPad 和 iMac、AirTag，以及追加新色的紫色版 iPhone12 等。閱讀全文...