茂順本季增開20%新產能全被客戶搶光 訂單已看到9月底

密封元件廠茂順 (9942-TW) 2021 年營運上升力道十足，今年第一季營收 8.71 億元創高，第二季陸續新增 20% 產能供應客戶，同時調漲新訂單報價近 10%，不過新開產能也被客戶搶光，目前生產排單已達 9 月。

法人看好，茂順全年營收將超越 36 億元，稅後純益將上看 6.65 億元，年增超過 7 成，每股純益 8 元創新高。

茂順今年第一季營收 8.71 億元，創新高，季增 5.77%，年增 43.67%，第二季因工作天數增加，營收進一步走高。

茂順今年以來訂單強勁，1 月營收反映強勁需求，達 3.46 億元，創新高，年增 79.08%，稅後純益 5900 萬元，也創新高，年增 2.44 倍，每股純益 0.71 元。

茂順 1 月營運亮眼，是因汽車用 AM 市場需求大增，廠商提前拉貨，今年前 2 月營收 5.38 億元，年增 53.22%，茂順目前接單能見度高，生產排單已到 9 月。

茂順本季開始調漲產品報價 7-10%，第二季受惠新產能開出帶動，平均單月營收可站上 3 億元。

茂順密封元件應用廣泛，以應用區別來分，40% 應用於汽車，40% 為工業用，另有近 20% 用於農業及建設使用。

茂順 2020 年稅後純益 3.86 億元，每股純益 4.64 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 4.2 元現金股利，維持上一年的股利，股東會在 6 月 10 日召開。